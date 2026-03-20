Hoy entra la primavera en EUA y ocurre un fenómeno clave

Hoy es el esperado inicio de la primavera en el hemisferio norte de Estados Unidos. Aunque el cambio de estación puede sentirse antes o después según la región, el comienzo oficial se define por un evento astronómico concreto conocido como el equinoccio.

Según el Observatorio Naval de Estados Unidos, la primavera comienza oficialmente a las 10:46 a. m. (hora del este). Ese momento marca el inicio de la estación desde el punto de vista astronómico, determinado por la posición de la Tierra en su órbita alrededor del Sol.

Este fenómeno corresponde al equinoccio de primavera, cuando el eje terrestre no está inclinado ni hacia el Sol ni en sentido contrario. Como resultado, el día y la noche tienen una duración prácticamente igual en todo el planeta, lo que simboliza un punto de equilibrio en el calendario anual.

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¿Qué es el equinoccio de primavera y por qué marca el inicio de la estación?

Comienza la cuenta regresiva para la primavera en Estados Unidos

El equinoccio de primavera es el momento en el que el Sol se alinea directamente sobre el ecuador terrestre, provocando una distribución equilibrada de luz entre ambos hemisferios.

Este fenómeno ocurre dos veces al año y está relacionado con la inclinación del eje de la Tierra y su movimiento de traslación alrededor del Sol. En marzo marca el inicio de la primavera en el hemisferio norte, mientras que en septiembre da comienzo al otoño.

A partir de este punto, la duración del día comienza a aumentar progresivamente hasta el solsticio de verano, cuando se registra el día más largo del año.

¿Cómo ha sido el invierno en Estados Unidos antes de la primavera 2026?

El equinoccio de primavera 2026 llegará a México el viernes 20 de marzo a las 08:46 de la mañana (hora del centro del país).|Getty Images

El invierno previo al inicio de la primavera ha mostrado contrastes marcados en distintas regiones de Estados Unidos. En el noreste se registraron episodios de frío extremo y nevadas intensas que afectaron la vida diaria.

En el oeste, en cambio, predominó un patrón más cálido de lo habitual, lo que contribuyó a mantener e intensificar la sequía en varias zonas.

En conjunto, los meteorólogos señalan que el invierno fue ligeramente más cálido de lo esperado en el país, lo que influye en la percepción del cambio estacional.

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