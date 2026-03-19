Chicagohenge ya está aquí: 3 lugares para verlo en primera fila y con las mejores vistas

Este 20 de marzo, coincidiendo con el equinoccio de primavera, regresa uno de los fenómenos más esperados en la ciudad: el Chicagohenge, un evento en el que el sol se alinea perfectamente con las calles del centro, creando un espectáculo visual único. Durante unos minutos, la luz del atardecer ilumina los edificios de forma simétrica, atrayendo a fotógrafos y curiosos.

El fenómeno ocurre dos veces al año, en primavera y otoño, cuando la posición del sol coincide con la cuadrícula urbana de Chicago. Este alineamiento permite ver el sol justo entre los rascacielos, generando una vista similar al famoso “Manhattanhenge” de Nueva York.

Debido a su corta duración y popularidad, encontrar un buen lugar para observarlo puede marcar la diferencia. Por eso, expertos y locales recomiendan ubicaciones específicas donde es posible disfrutar del Chicagohenge en primera fila y con las mejores vistas.

Double-Henge. The Vernal Equinox is this Friday and with that is the phenomena known as Chicagohenge. The alignment of sunrise and sunset with the Chicago east-west grid system. The weather will be warmer fortunately! High of 60 is coming! pic.twitter.com/jmrTvzGxkG — Barry Butler Photography (@barrybutler9) March 18, 2026

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3 lugares para ver el Chicagohenge con las mejores vistas

Uno de los mejores puntos para observar el Chicagohenge es la calle Madison Street, especialmente en su tramo cercano al centro. Desde allí, se obtiene una vista directa del sol alineándose con los edificios, lo que permite capturar imágenes impactantes del fenómeno.

Otra ubicación destacada es Washington Street, donde la perspectiva urbana permite ver el sol descendiendo entre los rascacielos de manera casi perfecta. Este punto es muy popular entre fotógrafos, por lo que se recomienda llegar con tiempo para asegurar un buen lugar.

Finalmente, Kinzie Street ofrece una vista ligeramente diferente, pero igualmente espectacular. Su orientación permite observar el fenómeno con menos obstrucciones visuales, lo que la convierte en una excelente opción para quienes buscan evitar las multitudes sin perder calidad en la experiencia.

Chicagohenge Ushers In Fall With Brilliant Light Displayhttps://t.co/oQN98jfEFY pic.twitter.com/oqOSY7Vgmg — Block Club Chicago (@BlockClubCHI) September 22, 2024

Qué es el Chicagohenge y por qué ocurre

El Chicagohenge es un fenómeno astronómico que ocurre cuando el sol se alinea perfectamente con el sistema de calles de la ciudad, que están orientadas en una cuadrícula casi exacta de este a oeste. Esta alineación se da durante los días cercanos al equinoccio, cuando el sol sale y se pone casi en línea recta con el ecuador terrestre.

Durante este evento, la luz solar atraviesa los corredores formados por los edificios, creando un efecto visual impresionante. El cielo se tiñe de tonos anaranjados y dorados, mientras el sol parece encajar perfectamente entre las calles, lo que lo convierte en un momento ideal para la fotografía.

Aunque el fenómeno dura solo unos minutos, su precisión lo hace especial. No ocurre todos los días, y factores como el clima o la nubosidad pueden afectar la visibilidad, por lo que planificar con anticipación es clave para disfrutarlo.

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