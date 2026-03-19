Ciudadanía estadounidense: 4 motivos por los que te la pueden quitar

La ciudadanía estadounidense es uno de los estatus legales más importantes para millones de personas en el país , pero no es completamente irreversible en todos los casos. Aunque es poco común, existen circunstancias específicas en las que una persona puede perder su ciudadanía de acuerdo con la legislación vigente en Estados Unidos.

Muchos ciudadanos desconocen que ciertas acciones pueden tener consecuencias legales graves, especialmente si implican vínculos con gobiernos extranjeros o decisiones voluntarias que afectan su estatus. Por ello, expertos en inmigración recomiendan informarse sobre las leyes para evitar situaciones que puedan poner en riesgo este derecho.

Si bien la mayoría de los casos requieren una intención clara por parte del individuo, también existen escenarios en los que el gobierno puede evaluar la pérdida de la ciudadanía. A continuación, te explicamos los principales motivos establecidos por la ley.

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Actos voluntarios que pueden llevar a perder la ciudadanía

Uno de los motivos más importantes es la renuncia voluntaria a la ciudadanía estadounidense. Esto ocurre cuando una persona decide formalmente dejar de ser ciudadano, generalmente ante un funcionario consular en el extranjero. Este proceso es legal, pero tiene consecuencias permanentes.

Otro caso es cuando un ciudadano realiza un juramento de lealtad a otro país con la intención de abandonar su vínculo con Estados Unidos. Este tipo de acciones puede interpretarse como una renuncia implícita, dependiendo del contexto y la intención demostrada.

Sacar la visa para ingresae a Estados Unidos tiene tiempos de espera variables.|Getty Images

Además, servir en las fuerzas armadas de un país extranjero que esté en conflicto con Estados Unidos también puede ser considerado un acto que pone en riesgo la ciudadanía, especialmente si se demuestra intención de abandonar la lealtad al país.

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Otras razones legales que podrían afectar tu estatus

Aceptar un cargo público en un gobierno extranjero bajo ciertas condiciones también puede generar cuestionamientos sobre la lealtad del ciudadano. En algunos casos, esto puede derivar en la pérdida de la ciudadanía si se demuestra intención de renunciar a ella.

Otro escenario es cuando la ciudadanía se obtuvo mediante fraude o información falsa durante el proceso de naturalización. En estos casos, el gobierno puede iniciar un proceso legal para revocar la ciudadanía, ya que se considera que nunca fue obtenida de manera legítima.

Es importante destacar que, en la mayoría de los casos, las autoridades deben demostrar que la persona actuó con la intención de renunciar a su ciudadanía. Por ello, estos procesos suelen ser complejos y poco frecuentes, pero no imposibles.