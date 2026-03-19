¡Cuidado! 10 nombres para bebés que están prohibidos en EUA

Elegir el nombre de un bebé es una de las decisiones más importantes para los padres, pero en Estados Unidos no todo está permitido. Aunque el país es conocido por su flexibilidad, existen nombres prohibidos en varios estados que prohíben ciertos nombres por motivos legales, técnicos o incluso de seguridad.

Estas restricciones no siempre son claras para el público, ya que dependen de regulaciones estatales y de normas administrativas relacionadas con registros civiles. En muchos casos, los nombres son rechazados porque contienen símbolos, números o términos que podrían generar problemas en documentos oficiales.

Aunque no existe una lista federal única, hay ejemplos conocidos de nombres que han sido prohibidos o rechazados en distintos estados. Aquí te explicamos los casos más llamativos y por qué no están permitidos.

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10 nombres de bebés prohibidos o rechazados en Estados Unidos

Entre los casos más conocidos se encuentran nombres como “King”, “Queen”, “Jesus Christ” y “Messiah”, que han sido rechazados en distintos estados por considerarse títulos, referencias religiosas o nombres con carga simbólica que puede generar conflictos en el registro civil.

También se han registrado rechazos de nombres como “Santa Claus” y “Majesty”, ya que en algunos casos las autoridades consideran que pueden inducir a confusión o no son apropiados como identificadores legales oficiales para una persona.

Bebes

Otro grupo de nombres incluye aquellos con carga histórica o social sensible, como “Adolf Hitler”, que ha sido bloqueado en varios intentos de registro debido a su asociación con figuras ampliamente condenadas a nivel internacional.

Además, existen casos más llamativos como “Nutella”, que ha sido rechazado en algunas jurisdicciones por considerarse una marca comercial, así como intentos de nombres como “III”, que utilizan numerales romanos y no cumplen con los estándares de registro civil.

Por último, también se han rechazado combinaciones como “@” o números como “1069”, ya que los sistemas oficiales de Estados Unidos no permiten símbolos ni formatos numéricos como nombres propios, lo que impide su registro legal.

¿Por qué algunos nombres están prohibidos en Estados Unidos?

Uno de los principales motivos es que los registros civiles no permiten el uso de números o símbolos especiales en los nombres. Esto significa que opciones como combinaciones con números o caracteres no alfabéticos pueden ser rechazadas automáticamente por los sistemas oficiales.

También existen restricciones contra nombres que puedan considerarse ofensivos, confusos o inapropiados, especialmente si podrían afectar el bienestar del menor. Las autoridades buscan evitar que los niños enfrenten problemas legales o sociales debido a su nombre.

Otro factor importante es la limitación técnica de los sistemas gubernamentales. Algunos estados solo permiten caracteres del alfabeto estándar, lo que impide el uso de acentos, emojis o símbolos especiales que podrían generar errores en documentos como pasaportes o licencias.

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