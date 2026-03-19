VIDEO: Un hombre gigante cayó en un agujero y tuvo que ser sacado en una grúa en California

Un operativo de emergencia se desplegó en una obra en construcción en California tras la caída de un hombre de gran complexión física, descrito como un “hombre gigante”, dentro de un agujero de aproximadamente 4,5 metros de profundidad. El incidente obligó a activar a los equipos de bomberos y rescate debido a la dificultad de acceso y a las condiciones del terreno.

El accidente ocurrió mientras se realizaban trabajos en la zona, donde existían excavaciones abiertas que, según los primeros reportes, habrían contribuido a la caída. La situación generó una respuesta inmediata de los servicios de emergencia, que llegaron al lugar para estabilizar el área y evitar mayores riesgos.

Debido a la profundidad del agujero y a las características del rescate, fue necesario el uso de una grúa y equipo especializado para poder extraer a la persona de forma segura. El operativo se realizó bajo estrictas medidas de seguridad para evitar colapsos o movimientos del terreno durante la maniobra.

500 pound man hoisted out of a 15 foot hole on a construction site in Pomona, California

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¿Cómo se realizó el rescate del hombre gigante en California?

Los equipos de bomberos utilizaron sistemas de sujeción, cuerdas y apoyo mecánico para poder acceder al punto donde se encontraba la persona atrapada que pesaba aproximadamente 227 kilos. La prioridad fue mantener la estabilidad del hombre mientras se coordinaba su extracción.

La profundidad del agujero obligó a reforzar la zona de trabajo para evitar desprendimientos durante el operativo. Este tipo de rescates requiere procedimientos técnicos específicos, especialmente en espacios reducidos o de difícil acceso dentro de obras en construcción.

Finalmente, tras varios minutos de maniobras coordinadas, la persona fue extraída con apoyo de una grúa, lo que permitió completar el rescate sin que se reportaran complicaciones adicionales.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud del hombre gigante?

Tras ser rescatado, el hombre recibió atención médica inmediata en el lugar para evaluar su condición tras la caída. Posteriormente fue trasladado a un centro hospitalario para una revisión más completa y descartar lesiones de gravedad.

Las autoridades destacaron la rápida actuación de los equipos de emergencia, lo que permitió controlar la situación en poco tiempo. También se abrió una revisión sobre las condiciones de seguridad en la obra para determinar si existieron fallas en la señalización o en las medidas preventivas.

Este tipo de incidentes refuerza la importancia de cumplir con los protocolos de seguridad en zonas de construcción, especialmente en áreas donde existen excavaciones profundas o riesgos de caída.

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