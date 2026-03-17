Estas cámaras en EUA preocupan a inmigrantes y podrían ponerlos en riesgo

Diversas ciudades estadounidenses están considerando o ya implementaron cámaras lectoras de placas, sistemas capaces de registrar en tiempo real los vehículos que circulan por calles y autopistas.

Aunque estas herramientas se promocionan como medidas para mejorar la seguridad vial y ayudar a las investigaciones policiales, expertos y activistas alertan que podrían representar un riesgo para migrantes , especialmente aquellos en situación irregular.

El temor se centra en que los datos capturados —incluyendo matrícula, ubicación y hora de tránsito— puedan ser compartidos entre agencias gubernamentales, aumentando la posibilidad de vigilancia y control migratorio.

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¿Cómo funcionan las cámaras lectoras de placas y qué riesgos representan para inmigrantes?

Las cámaras lectoras de placas (LPR) funcionan mediante un software que identifica automáticamente las matrículas de los vehículos y las almacena en bases de datos. Los registros pueden incluir hora, fecha y ubicación exacta, lo que permite trazar movimientos de vehículos de manera detallada.

Si bien su objetivo principal es apoyar investigaciones criminales y localizar vehículos robados, los críticos señalan que los datos también podrían ser consultados por autoridades migratorias, poniendo en riesgo a personas sin estatus legal en Estados Unidos. Este uso secundario es uno de los motivos por los que las cámaras generan alarma entre migrantes.

Otro riesgo identificado es la permanencia prolongada de los datos, ya que en algunos sistemas las lecturas se almacenan durante meses, aumentando la posibilidad de abuso o de compartir información con terceros. Por ello, expertos recomiendan establecer políticas claras sobre tiempo de almacenamiento y acceso a los registros.

¿Por qué inmigrantes y defensores de derechos humanos están preocupados?

La preocupación de migrantes se centra en que la información capturada por las cámaras LPR podría ser utilizada para rastrear y detener a personas indocumentadas. Ejemplo de ello es Richmond, Virginia, donde el uso de cámaras lectoras de placas ha generado un debate intenso entre autoridades y la comunidad.

Durante los últimos meses, residentes y activistas han expresado su preocupación sobre los riesgos que estas cámaras podrían representar para los inmigrantes, al recopilar datos que podrían ser utilizados para vigilancia migratoria.

Organizaciones de derechos civiles advierten que sin controles estrictos, la recopilación masiva de datos puede llevar a violaciones de privacidad y a un monitoreo constante de personas por motivos migratorios. La alerta se intensifica en ciudades fronterizas o con alta población migrante.

¿Qué medidas proponen los defensores de derechos civiles?

Los defensores de derechos humanos piden políticas claras que limiten el acceso a los datos recopilados por las cámaras lectoras de placas. Entre las recomendaciones destacan:

Restricción del uso de la información solo para investigaciones criminales y no para fines migratorios.

solo para investigaciones criminales y no para fines migratorios. Tiempo limitado de almacenamiento de los registros, evitando la retención prolongada que facilite abusos.

de los registros, evitando la retención prolongada que facilite abusos. Transparencia total sobre qué agencias pueden acceder a los datos y con qué finalidad.

sobre qué agencias pueden acceder a los datos y con qué finalidad. Supervisión independiente para monitorear posibles violaciones a la privacidad de los ciudadanos y migrantes.

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