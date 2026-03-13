¿Existe una app secreta para rastrear migrantes? Un agente del ICE lo explica

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Oregón reveló en la corte que su equipo utilizaba una app secreta llamada Elite para identificar vecindarios y personas a las que debían arrestar durante operaciones de inmigración.

La información, reseñada por el diario The Guardian, surge en el marco de una demanda federal que cuestiona la legalidad de las detenciones sin orden judicial y expone cómo estas herramientas tecnológicas influencian las estrategias del ICE.

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Qué es Elite y cómo el ICE usaba la app secreta

ICE no estará presente en el Levi’s Stadium durante el Super Bowl 2026|Crédito: ICE.gov

Elite es una aplicación diseñada para ayudar a los agentes a localizar posibles objetivos de detención. Según el testimonio, funcionaría con un mapa interactivo, mostrando zonas con mayor densidad de personas con vínculos migratorios y asignando un "índice de confianza" sobre la ubicación de cada individuo.

De acuerdo con la información, Elite ayudaba a decidir en qué vecindarios concentrarse. Sin embargo, los agentes admitieron que la información no siempre era precisa y que debían verificar cada dato antes de actuar.

El diario The Guardian también reseñó que el testimonio reveló que los agentes tenían objetivos diarios de arrestos, lo que contradice las afirmaciones oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de que no existían cuotas. Por ejemplo, un equipo debía realizar ocho arrestos al día, cifra que podría sumar más de 50 detenciones diarias en Oregón.

Estas acciones se llevaron a cabo dentro de la Operación Rosa Negra, que desde el otoño pasado produjo más de 1,200 arrestos en comunidades cercanas a Portland, especialmente en áreas con trabajadores inmigrantes.

Denuncias por violaciones del ICE en el uso de la app secreta Élite

El anuncio incluye declaraciones de la gobernadora Kristi Noem, quien respalda públicamente los esfuerzos federales|ICE.gov

El uso de Élite y las cuotas de arrestos provocó detenciones cuestionables e incluso ilegales, afectando a personas con visas válidas o residentes legales. Algunos detenidos fueron liberados posteriormente sin explicación, lo que evidencia errores en la recopilación de datos y aplicación de la ley.

La demanda colectiva presentada por Innovation Law Lab señala que estas prácticas generaron perfilamiento racial y violaciones de la Cuarta Enmienda, que protege a los ciudadanos contra registros y detenciones sin justificación legal.

Defensores de derechos migratorios han calificado estas prácticas como una forma de vigilancia masiva sobre comunidades vulnerables. Stephen Manning, director ejecutivo de Innovation Law Lab, indicó que la presión por cumplir objetivos diarios de arrestos puede llevar a agentes a seleccionar personas por raza o etnia, más que por riesgos reales.

Nelly García Orjuela, abogada de la organización, también señaló que Elite permite mapear comunidades completas, lo que facilita detenciones incluso de quienes no representan amenaza alguna, amplificando los riesgos de discriminación y abuso de poder.

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