Tu reembolso del IRS en 2026 será más alto que nunca

Si estás esperando que el IRS te devuelva dinero este año, hay buenas noticias. Los reembolsos de la temporada fiscal 2026 están siendo más altos que los del año pasado, y los datos más recientes del organismo federal confirman que el promedio ya supera los $3,700 por contribuyente. No es una promesa de campaña ni una proyección optimista: son cifras reales que el propio IRS publica semana a semana durante la temporada de declaraciones.

Tu cuenta bancaria puede estar en riesgo si debes impuestos al IRS

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Reembolso IRS 2026: cuánto está pagando el fisco esta temporada

Al corte del 20 de febrero de 2026, el reembolso promedio para los contribuyentes individuales se ubicó en $3,804 dólares, frente a los $3,453 que se registraron en el mismo período del año anterior. Eso equivale a un incremento de aproximadamente 10.2%, lo que en términos concretos significa que los contribuyentes están recibiendo, en promedio, unos $351 más que en la temporada pasada.

Una semana después, al 27 de febrero, la cifra ajustó ligeramente a la baja hasta los $3,742 dólares, aunque el porcentaje de aumento anual se mantuvo firme en 10.6% respecto al mismo periodo de 2025, cuando el promedio era de $3,382. Estas fluctuaciones semana a semana son normales: el promedio sube y baja dependiendo del perfil de quienes van presentando sus declaraciones en cada momento de la temporada.

Para quienes optaron por el depósito directo, los números son incluso un poco más altos, el promedio llegó a $3,739 dólares, con un incremento notable frente al año anterior. Si aún no has activado esta opción en tu declaración, vale la pena considerarla, ya que además de ser más rápida, parece estar asociada a montos levemente superiores.

En total, el IRS ha desembolsado más de $136,500 millones de dólares en reembolsos durante lo que va de 2026, lo que representa un crecimiento del 9.4% respecto al mismo período del año anterior. Eso es una cantidad enorme de dinero regresando a los bolsillos de millones de familias en todo el país.

Por qué el reembolso del IRS aumentó en 2026 respecto al año pasado

Una parte de la explicación está en ajustes de política tributaria que entraron en vigencia durante la administración del presidente Donald Trump. La llamada One Big Beautiful Bill Act, firmada en julio de 2025, introdujo cambios que benefician directamente a muchos contribuyentes, entre ellos la eliminación de impuestos sobre propinas y horas extra, así como una ampliación del crédito tributario por hijos.

Según la Tax Foundation, una organización de investigación independiente, estos cambios podían traducirse en reembolsos entre $300 y $1,000 dólares adicionales para algunos contribuyentes. La Casa Blanca llegó a proyectar un aumento promedio de más de $1,000 por contribuyente, aunque los datos actuales del IRS muestran que el incremento real ha sido más modesto: alrededor de $351 a $633 dólares según el período de corte que se tome como referencia.

También hay que tener en cuenta el contexto del año pasado. En toda la temporada fiscal 2025, el reembolso promedio cerró en $3,167 dólares, apenas un 0.9% más que en 2024. El salto de 2025 a 2026 es, por lo tanto, considerablemente mayor, lo que convierte esta temporada en una de las más generosas en años recientes para los contribuyentes.

Otro factor que influye en el promedio es quién declara primero. Los contribuyentes de menores ingresos suelen presentar sus declaraciones al inicio de la temporada, mientras que los hogares con ingresos más altos y declaraciones más complejas tienden a hacerlo hacia el final. Eso hace que el promedio suba progresivamente a lo largo de los meses y que las cifras de febrero no reflejen todavía el total final de la temporada.

Si ya presentaste tu declaración y estás esperando tu cheque o depósito, este es buen momento para verificar el estado de tu reembolso a través de la herramienta Where's My Refund? en el sitio oficial del IRS. Y si todavía no has declarado, recuerda que la fecha límite es el 15 de abril de 2026: presentar a tiempo no solo evita penalidades, sino que también acelera el proceso para que ese dinero llegue a tu cuenta cuanto antes.