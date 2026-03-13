5 estados qué pagan más dinero por reembolso de impuestos en EUA

Cada año, cuando llega la temporada de impuestos, millones de personas presentan su declaración ante el IRS con una sola pregunta en mente: ¿cuánto me van a devolver? La respuesta depende de muchos factores, pero uno que pocos consideran es el estado donde viven.

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Los datos más recientes muestran que no todos los contribuyentes reciben el mismo reembolso, y la diferencia entre vivir en un estado u otro puede significar cientos de dólares más en tu bolsillo.

La cifra promedio de reembolso federal a nivel nacional ronda los $3,300 anuales, pero hay estados donde ese número sube de forma considerable. A continuación, los 5 estados donde el IRS devuelve más dinero según el análisis de los datos más recientes de declaraciones federales.

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Los estados del Sur y el Oeste de Montaña dominan los reembolsos del IRS

1. Florida: el estado que encabeza la lista con $3,852 de reembolso promedio

Florida se posiciona como el estado con el reembolso promedio más alto del país, con $3,852 por contribuyente. De los más de 11.1 millones de declaraciones federales presentadas, aproximadamente 7.5 millones —es decir, el 67%— resultaron en un reintegro de dinero.

Un factor clave detrás de estas cifras es que Florida no cobra impuesto estatal sobre la renta, lo que genera mayores retenciones federales y, por ende, reembolsos más abultados al momento de hacer la declaración.

2. Texas: más de 9.7 millones de contribuyentes recibieron dinero de vuelta

Texas ocupa el segundo lugar con un promedio de $3,774 dólares por reembolso, solo unos dólares por debajo de Florida. Es también el estado con el segundo mayor volumen de declaraciones del país: se presentaron 13.6 millones de formularios, y el 71% de ellos terminó con un cheque a favor del contribuyente.

Al igual que Florida, Texas no impone impuesto estatal sobre el ingreso, lo que se traduce directamente en mayores retenciones a nivel federal durante el año.

3. Wyoming: el estado menos poblado con uno de los reembolsos más altos

Wyoming sorprende con un promedio de $3,720 dólares por reembolso, especialmente considerando que su población es una de las más pequeñas del país. De las 280,750 declaraciones presentadas, cerca de 190,000 personas —el 68%— obtuvieron un reintegro del IRS.

Wyoming tampoco tiene impuesto estatal al ingreso, y a eso se suma que su economía está dominada por la industria energética, un sector que históricamente concentra salarios elevados y deducciones particulares que influyen en el resultado fiscal.

4. Nevada: el 70% de sus contribuyentes recibió un reembolso del IRS

Nevada registra un promedio de $3,643 dólares por reembolso, con 1.08 millones de reintegros emitidos de un total de 1.6 millones de declaraciones presentadas, lo que equivale a una tasa de reembolso del 70%.

Este estado también se suma al grupo de entidades sin impuesto local sobre la renta personal, un patrón que se repite entre los estados con mayores reembolsos federales. La economía de Nevada, impulsada fuertemente por el turismo y la hospitalidad, genera una estructura salarial que tiende a generar retenciones más altas durante el año fiscal.

5. Louisiana: el estado con la mayor tasa de reembolso del top 5

Aunque su promedio de $3,577 es el más bajo de este grupo, Louisiana se distingue por tener la tasa de reembolso más alta entre los cinco estados: el 73% de sus contribuyentes recibió dinero de vuelta del IRS. Eso significa que de casi 2 millones de declaraciones presentadas, 1.4 millones terminaron con un reintegro a favor del contribuyente.

A diferencia de los otros estados del ranking, Louisiana sí aplica un impuesto estatal sobre la renta, lo que hace que sus cifras sean aún más llamativas y apunten a un perfil de contribuyente que retiene en exceso durante el año.

Reembolso del IRS: por qué no siempre es una buena señal financiera

Recibir un reembolso grande puede sentirse como un regalo, pero en realidad significa que le prestaste dinero al gobierno federal durante todo el año sin ganar intereses. Los expertos en finanzas personales recomiendan ajustar las retenciones del formulario W-4 con tu empleador para que el dinero llegue a tu cuenta de cheques cada quincena, en lugar de esperar hasta la temporada de declaraciones.

Sin embargo, si ya presentaste tu declaración y esperas un reembolso, el IRS ofrece la herramienta "Where's My Refund?" en su sitio oficial irs.gov para rastrear el estado de tu pago en tiempo real. La recomendación más directa es esta: si vives en uno de estos cinco estados y aún no has presentado tu declaración, hazlo cuanto antes, preferiblemente de forma electrónica, ya que el IRS procesa esos reembolsos hasta tres veces más rápido que las declaraciones en papel.