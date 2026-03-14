Concejal propone elevar el salario mínimo en Nueva York a $30 dólares por hora

Hay una propuesta sobre la mesa en el Concejo Municipal de Nueva York que, si se convierte en ley, reescribirá la historia laboral del país. Una legisladora quiere llevar el salario mínimo de la ciudad a $30 dólares por hora, casi el doble de lo que ganan hoy muchos trabajadores. El debate apenas comienza, pero ya está generando expectativa entre empleados, sindicatos y empresarios.

La concejal Sandra Nurse es quien está detrás de esta iniciativa. La legisladora presentó el proyecto ante el Concejo Municipal de Nueva York con el objetivo de implementar el aumento de forma gradual antes de que termine la década. La propuesta no es un salto inmediato, sino un proceso por etapas diseñado para que tanto trabajadores como empresas puedan adaptarse al nuevo panorama salarial.

Actualmente, el salario mínimo en la ciudad de Nueva York es de $17 por hora dólares, una cifra que entró en vigor a inicios de 2026. Aunque ese monto ya supera el piso federal de $7.25 dólares y es uno de los más altos a nivel estatal en el país, los defensores del nuevo proyecto argumentan que sigue siendo insuficiente frente al costo de vida en una de las ciudades más caras del mundo.

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El plan paso a paso: así subiría el salario mínimo en Nueva York

La legislación contempla un esquema diferenciado según el tamaño de la empresa. Las compañías con más de 500 empleados tendrían que pagar al menos $20 dólares por hora en 2027 y llegar a $30 dólares en 2030. Las empresas más pequeñas, con menos de 500 trabajadores, tendrían un margen mayor: alcanzarían $21.50 dólares por hora en 2028 y el techo de $30 dólares recién en 2032. Además, una vez alcanzado ese nivel, el salario quedaría indexado al costo de vida, lo que significa que se ajustaría automáticamente con la inflación sin necesidad de nuevas votaciones.

Entre quienes respaldan la medida figura Christopher A. Williamson, dirigente del Teamsters Local 804, uno de los sindicatos de transporte más influyentes de la ciudad. Williamson y otros líderes laborales sostienen que los salarios llevan años sin moverse al mismo ritmo que el alquiler, la comida o el transporte en Nueva York. Para ellos, este aumento no es un lujo, sino una corrección necesaria.

Si el proyecto prospera, Nueva York se convertiría en la primera ciudad del país en tener un salario mínimo universal de $30 dólares por hora para todos los empleadores. Hoy, el caso más cercano es el de ciertos trabajadores hoteleros en Los Ángeles, quienes llegarán a ese nivel en 2028, pero de forma sectorial, no general. Eso marca una diferencia clave: la propuesta de Nurse apunta a toda la fuerza laboral, sin importar el rubro.

Las 5 ciudades con el salario mínimo más alto en Estados Unidos

Para entender el impacto de lo que se está proponiendo, vale la pena ver dónde están parados hoy los trabajadores mejor pagados del país. Según datos actualizados al inicio de 2025 y 2026, las ciudades con los pisos salariales más elevados de Estados Unidos son:

Tukwila, Washington: $21.10 dólares por hora para grandes empleadores

$21.10 dólares por hora para grandes empleadores Renton, Washington: $20.90 dólares por hora

$20.90 dólares por hora Seattle, Washington: $20.76 dólares por hora

$20.76 dólares por hora King County, Washington: $20.29 dólares por hora

$20.29 dólares por hora SeaTac, Washington: $20.17 dólares por hora



Como se puede observar, el estado de Washington domina el mapa del salario mínimo en EE.UU., con varias de sus ciudades superando los $20 dólares por hora. Nueva York, con sus $17 actuales, no aparece en ese podio, lo que da aún más contexto al ambicioso salto que propone la concejal Nurse.

La legislación todavía tiene que recorrer un camino largo dentro del Concejo Municipal y posiblemente también requerirá luz verde a nivel estatal, dependiendo de cómo quede redactada la norma final. Si eres un trabajador en Nueva York que cobra el mínimo hoy, vale la pena seguir de cerca esta discusión: aunque el cambio no sería inmediato, podría significar un aumento de más de $13,000 dólares al año en tu bolsillo si se trabaja tiempo completo a $30 la hora frente a los $17 dólares actuales.