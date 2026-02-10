Cuáles son los 5 estados con los mejores sueldos mínimos en Estados Unidos

En 2026, la “carrera” por el sueldo mínimo más alto en Estados Unidos se concentra en un puñado de estados que, por ley, obligan a pagar más por hora que el estándar federal. Para la comunidad hispana, esto importa porque no solo impacta el cheque semanal, también cambia el poder de negociación al buscar trabajo y el cálculo real de cuánto rinde el ingreso en renta, comida y transporte.

Antes de entrar al ranking, una precisión clave es que aquí hablamos de sueldos mínimos estatales (no de ciudades), aunque en algunos lugares el monto puede variar dentro del mismo estado. En especial, Nueva York maneja dos niveles (uno para NYC/Long Island/Westchester y otro para el resto), así que el “mejor” sueldo mínimo depende de dónde vivas y trabajes.

Con eso claro, estos son los cinco estados con los mejores sueldos mínimos en 2026 (monto por hora), con datos vigentes al 1 de enero de 2026:

Estados Unidos sueldos: Top 5 de sueldo mínimo 2026

Washington: el sueldo mínimo estatal sube a $17.13 dólares por hora en 2026, colocándose como el más alto entre estados. En términos prácticos, este piso salarial empuja hacia arriba muchas ofertas de entrada (retail, restaurantes, almacenes) y suele reflejarse en ajustes de salarios por encima del mínimo para retener personal. Nueva York: el sueldo mínimo en 2026 es de $17.00 dólares por hora en la Ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester, mientras que en el resto del estado es de 16.00. Ese doble esquema es crucial para familias hispanas que se mueven entre condados, porque una mudanza “corta” puede significar un cambio directo en el ingreso mínimo legal. Connecticut: el sueldo mínimo estatal llega a $16.94 dólares por hora en 2026. La cifra lo coloca entre los líderes nacionales y sirve de referencia para sectores con alta rotación, donde el sueldo mínimo funciona como ancla para negociar horarios, turnos y aumentos. California: el estado fija un sueldo mínimo de $16.90 dólares por hora en 2026. Aunque California además tiene realidades locales con costos de vida muy distintos, el dato estatal marca un piso robusto que suele influir en cadenas nacionales y negocios que compiten por mano de obra en ciudades grandes. Nueva Jersey: en 2026, el sueldo mínimo estatal es de $15.92 dólares por hora. Para quienes viven cerca del corredor Nueva York–Nueva Jersey, este número es especialmente relevante porque el diferencial por hora puede inclinar la balanza al elegir entre empleos con trayectos similares pero sueldos base distintos.

Sueldo mínimo más bajo de 2026

Si la pregunta es ¿cuál es el estado con el sueldo mínimo más bajo?, debemos tomar en cuenta que el punto de comparación real en 2026 suele ser el federal de $7.25 dólares por hora, porque varios estados no fijan uno propio o se alinean a ese nivel. Entre ellos están Alabama, Luisiana, Mississippi, Carolina del Sur y Tennessee (sin salario mínimo estatal, por lo general aplica el federal), además de estados como Texas y Pensilvania que figuran con 7.25 como mínimo.

Texas es un ejemplo claro de estado que se queda en el nivel más bajo, con sueldo mínimo de $7.25 dólares por hora. En la práctica, eso significa que el piso legal estatal no ofrece ventaja frente al federal, y la mejora del ingreso depende más del mercado laboral local, propinas (si aplican) o políticas internas del empleador.