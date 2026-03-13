Media Maratón Nueva York 2026: hora de inicio y cierres de calles este domingo

La Media Maratón de Nueva York 2026 se celebrará este domingo y reunirá a miles de corredores en una de las carreras más populares de la ciudad. El evento recorrerá varios puntos emblemáticos de Manhattan y Brooklyn, lo que implicará cierres temporales de calles, cambios en el tráfico y ajustes en el transporte público durante gran parte de la mañana.

Las autoridades municipales han pedido a los residentes y conductores planificar sus desplazamientos con anticipación, ya que algunas avenidas importantes estarán restringidas mientras los corredores avanzan por el circuito oficial de la competencia.

Además de ser un evento deportivo importante, la carrera atrae cada año a miles de espectadores y turistas, lo que genera un ambiente festivo pero también una mayor congestión en las zonas cercanas al recorrido.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Hora de inicio de la Media Maratón de Nueva York 2026

La carrera está programada para comenzar temprano en la mañana del domingo, con salidas escalonadas para los corredores. Este sistema permite reducir la congestión en el recorrido y mejorar la seguridad de los participantes.

Los corredores parten en diferentes oleadas a lo largo de la mañana, mientras que los últimos participantes suelen terminar la carrera cerca del mediodía.

Calles que estarán cerradas durante la Media Maratón Nueva York 2026

Debido al recorrido de la media maratón, varias calles y avenidas importantes permanecerán cerradas temporalmente para permitir el paso seguro de los corredores.

Entre las zonas que verán restricciones de tráfico se encuentran sectores de Brooklyn, el puente de Manhattan y varias avenidas principales en Manhattan, incluyendo áreas cercanas a parques y zonas icónicas de la ciudad.

Las autoridades recomiendan evitar circular en estas áreas durante la mañana del domingo y utilizar transporte público cuando sea posible.

This Sunday is the @NYRR's NYC Half Marathon.



You will see the NYPD out all across the city so you can focus on getting across the finish line.



For a full list of road closures, visit: https://t.co/8ctVpmVX7i. pic.twitter.com/cgeyyr158U — NYPD NEWS (@NYPDnews) March 13, 2026

¿Dónde ver el mapa del recorrido de la Media Maratón Nueva York 2026?

El mapa oficial del recorrido muestra todos los tramos de la carrera, puntos de hidratación y zonas para espectadores. Este mapa también ayuda a los residentes a identificar las calles que estarán cerradas o con tráfico limitado.

Los organizadores aconsejan revisar el recorrido con anticipación para saber qué rutas estarán disponibles para peatones, vehículos y transporte público.

Lea también: Alerta en Nueva York por autobuses que operan con problemas mecánicos