Alerta en Nueva York por autobuses que operan con problemas mecánicos

El Sindicato de Trabajadores del Transporte Local 100 (TWU Local 100), que representa a conductores y mecánicos de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) en Nueva York, emitió una alerta sobre varios autobuses que fueron enviados a la ruta pese a presentar problemas mecánicos. La situación ha generado preocupación por la seguridad de los pasajeros y peatones en la ciudad.

Según el sindicato, al menos 23 autobuses fueron “redlined”, es decir, marcados como vehículos con fallas que requerían revisión inmediata antes de circular. Algunos de estos vehículos llegaron a operar antes de ser retirados, según denunciaron los trabajadores.

El sindicato señaló que la escasez de mecánicos, aproximadamente un 10 % por debajo del personal necesario, dificulta el mantenimiento adecuado de toda la flota. Esta situación podría aumentar el riesgo de accidentes durante la operación de los autobuses, especialmente en condiciones climáticas adversas o durante las horas punta.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuáles son los problemas mecánicos detectados en los autobuses en Nueva York?

Entre los problemas más graves señalados por los trabajadores se incluyen pastillas de freno desgastadas hasta el metal, sistemas de suspensión deteriorados y otros fallos que podrían afectar la seguridad en ruta.

En el depósito de Gun Hill Road, Bronx, el sindicato mostró ejemplos de autobuses con frenos completamente desgastados, comparándolos con unidades en buen estado para evidenciar la gravedad del problema.

Los trabajadores advierten que, si un autobús falla en un frenado de emergencia, podría provocar accidentes graves con peatones o vehículos, incluso a bajas velocidades, aumentando la preocupación entre los pasajeros habituales.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) aseguró que los autobuses con problemas de seguridad no se envían a la ruta y que se realizan revisiones constantes. Sin embargo, el sindicato afirmó que varios de los vehículos identificados con fallas llegaron a operar antes de ser retirados, lo que evidencia una brecha entre los protocolos y la práctica diaria.

La agencia también señaló que los problemas mecánicos están siendo abordados progresivamente y que la seguridad de los pasajeros sigue siendo la prioridad principal.

¿Qué recomendaciones deben seguir los usuarios de los autobuses en Nueva York?

Los autobuses de la MTA son esenciales para millones de neoyorquinos, por lo que cualquier falla mecánica representa un riesgo importante.



Los pasajeros deben estar atentos a señales de alerta en los autobuses .

. Se recomienda reportar cualquier problema al conductor o al servicio de atención de la MTA.

al conductor o al servicio de atención de la MTA. Considerar rutas alternativas si es posible, especialmente en horas punta o bajo condiciones climáticas adversas.

El sindicato pide contrataciones urgentes de mecánicos y mejoras en la gestión de mantenimiento para evitar que estos problemas se repitan y garantizar la seguridad de todos los usuarios y trabajadores.