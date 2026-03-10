Impuestos para inmigrantes en 2026: qué formulario del IRS necesitas según tu estatus migratorio

Declarar impuestos ante el IRS no funciona igual para todos. El formulario que debes presentar depende directamente de tu estatus migratorio, y equivocarte en esa elección puede traerte multas o complicaciones con tu historial fiscal. Aquí te explicamos, sin tecnicismos, qué documento le corresponde a cada persona según su situación.

La confusión más frecuente surge al no saber si uno califica como residente tributario o como extranjero no residente ante los ojos del IRS. Esa distinción no siempre coincide con lo que uno cree que es desde el punto de vista migratorio, y entenderla es el primer paso para no cometer errores costosos.

Formularios IRS según el estatus migratorio del inmigrante

El formulario que te toca presentar ante el IRS cambia completamente dependiendo de tu situación legal. Estos son los casos más comunes:

Si eres ciudadano o residente permanente (green card):

Debes presentar el Formulario 1040 , el mismo que usa cualquier ciudadano estadounidense.

, el mismo que usa cualquier ciudadano estadounidense. Estás obligado a declarar tus ingresos mundiales , no solo los generados dentro de Estados Unidos. Eso incluye salarios, rentas, inversiones o cualquier ingreso recibido en otro país durante el año fiscal.

, no solo los generados dentro de Estados Unidos. Eso incluye salarios, rentas, inversiones o cualquier ingreso recibido en otro país durante el año fiscal. Si tienes cuentas bancarias en el extranjero , debes adjuntar el Anexo B (Parte III) a tu declaración para reportar su existencia.

, debes adjuntar el (Parte III) a tu declaración para reportar su existencia. Si el valor total de tus activos financieros en el extranjero supera ciertos límites, también deberás completar el Formulario 8938, conocido como Estado de Activos Financieros en el Extranjero.

Si eres extranjero no residente con ingresos en EE.UU.:

El formulario que te corresponde es el Formulario 1040-NR

Aplica a personas con visas de trabajo, estudiantes con becas sujetas a impuestos, trabajadores independientes y quienes tienen ingresos por inversiones o rentas inmobiliarias dentro del país.

o rentas inmobiliarias dentro del país. Si no tuviste ningún ingreso de fuente estadounidense pero estuviste presente en el país, igual puedes tener una obligación: debes presentar el Formulario 8843, con fecha límite generalmente el 15 de junio del año siguiente.

Qué pasa si obtuviste la residencia o ciudadanía durante el año

Si durante el año fiscal obtuviste tu tarjeta de residencia o te naturalizaste, legalmente fuiste dos cosas distintas en el mismo año: no residente durante una parte del tiempo y residente tributario durante la otra. El IRS tiene una categoría específica para eso: extranjero con doble condición (dual-status alien).

Quienes se encuentran en esta situación deben presentar una declaración combinada. Así funciona:

El Formulario 1040 se usa como formulario principal para el período en que ya eras residente tributario. Durante esta etapa debes declarar tus ingresos mundiales.

se usa como formulario principal para el período en que ya eras residente tributario. Durante esta etapa debes declarar tus ingresos mundiales. El Formulario 1040-NR se adjunta como anexo para cubrir el período anterior, cuando aún eras no residente. En esa etapa, solo tributas por los ingresos generados dentro de Estados Unidos.

se adjunta como anexo para cubrir el período anterior, cuando aún eras no residente. En esa etapa, solo tributas por los ingresos generados dentro de Estados Unidos. La fecha de inicio de residencia es el primer día del año calendario en que estuviste físicamente presente en el país como residente legal permanente, según la fecha oficial de aprobación del USCIS. Si recibiste la tarjeta en el exterior, cuenta el primer día que entraste físicamente al país tras obtenerla.



Para todos los casos, la fecha límite general para presentar la declaración es el 15 de abril. Si no puedes cumplir ese plazo, puedes solicitar una prórroga automática de seis meses con el Formulario 4868, aunque esa extensión aplica solo para presentar el documento, no para pagar el impuesto adeudado, que sigue venciendo en abril.

Si ya presentaste una declaración con errores, el camino para corregirlo es el Formulario 1040-X, la declaración enmendada. Actuar rápido es clave, ya que las declaraciones incorrectas sin corregir pueden afectar futuras solicitudes de visa o trámites migratorios.

Lo más inteligente que puedes hacer antes del cierre de la temporada fiscal es identificar con claridad cuál fue tu estatus migratorio a lo largo de todo el año. Si cambiaste de categoría en algún momento, consulta con un profesional de impuestos con experiencia en contribuyentes internacionales: el costo de una asesoría puntual es mínimo comparado con las multas que puede generar una declaración mal presentada ante el IRS.