El IRS podría deberte dinero del COVID: Declara tu reembolso antes del 15 de abril

Hay más de $1,000 millones de dólares guardados en las arcas del IRS que legalmente pertenecen a contribuyentes , y nadie los ha ido a buscar. El tiempo para hacerlo se acaba, el próximo 15 de abril es el límite definitivo para reclamar ese dinero, y quien no actúe antes de esa fecha perderá su derecho a recibirlo para siempre.

A New Confusing IRS Notice Could Mean A Long Wait For Your Tax Refund https://t.co/nYrjPhShpX (Photo: Getty Images) pic.twitter.com/R8ZpxRDS5f — Forbes (@Forbes) March 12, 2026

Se trata de reembolsos del año fiscal 2021 , el segundo año de la pandemia del COVID-19, que aproximadamente 1.1 millones de personas en todo el país dejaron sin reclamar simplemente porque nunca presentaron su declaración federal de impuestos de ese año. No se trata de un programa especial ni de un bono nuevo: es dinero que ya fue retenido de sus cheques de pago o que pagaron de más, y que el gobierno está obligado a devolver, siempre que el contribuyente lo solicite a tiempo.

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IRS y el reembolso del COVID: ¿de dónde viene esta deuda?

Para entender por qué hay tanto dinero sin reclamar del año 2021, hay que recordar el contexto. Ese año, millones de trabajadores cambiaron de empleo, redujeron sus horas o tuvieron ingresos irregulares producto de la crisis sanitaria.

Muchos dejaron de presentar sus declaraciones porque pensaban que no estaban obligados, porque no sabían que tenían dinero a favor, o simplemente porque el caos de la pandemia los desbordó. El resultado: el IRS acumuló más de $1,000 millones en reembolsos sin reclamar, correspondientes únicamente a ese año fiscal.

El reembolso promedio estimado es de $781 dólares, aunque esa cifra puede ser mayor si el contribuyente también tiene derecho al Crédito de Reembolso por Recuperación, el beneficio vinculado a los pagos de estímulo económico que el gobierno repartió durante la pandemia. Ese crédito puede añadir hasta $1,400 dólares adicionales para quienes no recibieron el tercer cheque de estímulo o lo recibieron de forma incompleta.

La ley tributaria en Estados Unidos establece que los contribuyentes tienen un plazo de tres años desde la fecha original de entrega para presentar su declaración y reclamar cualquier reembolso. Como la fecha límite para declarar el año fiscal 2021 era el 15 de abril de 2022, ese plazo de tres años se cumple exactamente el 15 de abril de 2026. Después de esa fecha, el dinero pasa automáticamente a ser propiedad del Tesoro de Estados Unidos y no hay forma de recuperarlo.

¿Cómo puedes saber si el IRS te debe dinero?

El primer paso es revisar si efectivamente presentaste tu declaración del año fiscal 2021. Si no lo hiciste, lo más probable es que tengas un reembolso pendiente, en especial si ese año trabajaste bajo relación de dependencia y te retuvieron impuestos de tu salario. Para confirmarlo, puedes ingresar a IRS.gov y revisar el historial de tu cuenta, donde aparecerá si hay algún año pendiente.

Si ya sabes que no declaraste en 2021, el proceso para reclamar el reembolso no es complicado. Debes presentar el Formulario 1040 correspondiente al año fiscal 2021 antes del 15 de abril. Puedes hacerlo con la ayuda de un preparador de impuestos, a través de software fiscal en línea, o incluso de forma gratuita mediante el programa Free File del IRS si tus ingresos califican. No existe ninguna penalidad por presentar tarde cuando el resultado es un reembolso a tu favor, lo cual significa que no perderás parte del dinero por haberlo dejado para el final.

Hay un detalle importante que no puedes pasar por alto: si tienes declaraciones pendientes de otros años, como 2022, 2023 o 2024, el IRS puede retener tu reembolso de 2021 hasta que todas esas entregas estén al día. También es posible que el dinero se destine a cubrir deudas pendientes con el gobierno federal, como préstamos estudiantiles o manutención de hijos atrasada. Asegúrate de revisar tu situación completa antes de presentar, para que no haya sorpresas.

La fecha límite del 15 de abril no admite extensiones para este caso específico. A diferencia de una declaración regular, donde puedes pedir una prórroga de seis meses, el plazo para reclamar reembolsos de años anteriores es fijo por ley y no hay excepciones. Si esperas un día más allá del 15 de abril de 2026, ese dinero desaparece legalmente de tus manos. No lo dejes para mañana: revisa hoy mismo si el IRS tiene una deuda contigo, y actúa antes de que el reloj llegue a cero.