Declaración fiscal si estás desempleado en Estados Unidos: formularios del IRS que necesitas

Quedarse sin trabajo es uno de los momentos más difíciles que puede atravesar una persona, y lo último en lo que uno quisiera pensar es en el fisco. Sin embargo, el IRS no hace excepciones: si recibiste beneficios por desempleo durante el año, esos ingresos son gravables y debes reportarlos en tu declaración fiscal . El problema es que muchos no saben por dónde empezar ni qué documentos necesitan.

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¿Qué exige el IRS en la declaración de impuestos a las personas desempleadas?

Antes de tocar cualquier formulario, debes recorrer un proceso claro. Seguir estos pasos en orden te evitará errores y posibles penalidades.

Paso 1. Confirma si estás obligado a declarar

Los beneficios de desempleo cuentan como ingreso tributable ante el fisco federal, igual que si hubiera sido un salario. El umbral para estar obligado a declarar en 2025 varía según tu estado civil: si eres soltero con menos de 65 años, debes presentar una declaración si tu ingreso bruto fue de al menos $15,750 dólares; si estás casado y presentas conjuntamente, el mínimo es $31,500 dólares.

Paso 2. Consigue tu Formulario 1099-G

El documento que inicia todo el proceso es el Formulario 1099-G , titulado "Certain Government Payments". Este formulario lo emite la agencia estatal de desempleo y refleja exactamente cuánto dinero recibiste en beneficios durante el año. Si en enero o febrero no lo recibes por correo, puedes descargarlo directamente desde el portal web de la agencia de desempleo de tu estado. Sin ese número, no puedes completar correctamente tu declaración.

Paso 3. Descarga el Formulario 1040 y el Anexo 1

El formulario principal que debes usar es el Formulario 1040, la declaración estándar de impuestos sobre el ingreso personal en Estados Unidos. Para personas nacidas antes del 2 de enero de 1961, el IRS ofrece como alternativa el Formulario 1040-SR, diseñado para contribuyentes mayores de 65 años, aunque usa las mismas instrucciones que el 1040 regular.

Paso 4. Reporta los beneficios en el Anexo 1 (Schedule 1)

El formulario 1040 por sí solo no es suficiente cuando hay ingresos como los beneficios de desempleo. El Anexo 1 es un suplemento donde se declaran ingresos adicionales y ajustes. La cantidad de compensación por desempleo que aparece en la Casilla 1 de tu Formulario 1099-G debe anotarse en la línea 7 del Anexo 1. Si hubo impuesto retenido, ese valor de la Casilla 4 del 1099-G se lleva a la línea 25b del Formulario 1040.

Paso 5. Adjunta el Anexo 1 al Formulario 1040 y presenta tu declaración

Una vez completado el Anexo 1, se adjunta a la declaración principal antes de enviarla al IRS. Puedes presentarla de forma gratuita a través de la herramienta Free File en irs.gov si tus ingresos califican. Si tu situación es sencilla —solo recibiste beneficios de desempleo sin otras fuentes de ingreso complicadas— no necesitas contratar a un contador.

Cómo evitar una sorpresa al declarar impuestos como desempleado

Uno de los errores más comunes entre quienes cobran beneficios de desempleo es no retener impuestos durante el año, lo que resulta en una deuda inesperada al momento de declarar. El IRS ofrece dos vías para evitarlo: la primera es presentar el Formulario W-4V ante la agencia de desempleo para que descuente automáticamente el impuesto federal de cada pago. La segunda opción es realizar pagos estimados trimestrales directamente al IRS usando el Formulario 1040-ES.

La fecha límite para presentar la declaración de impuestos federales correspondiente al año fiscal 2025 es el 15 de abril de 2026. Si necesitas más tiempo, puedes solicitar una extensión automática hasta el 15 de octubre de 2026, aunque esa extensión solo aplica para presentar los documentos, no para pagar lo que adeudes. Presentar tarde sin extensión genera penalidades que se acumulan mes a mes.

Reunir tres elementos antes de sentarte a declarar marca la diferencia entre un proceso fluido y uno lleno de tropiezos: el Formulario 1099-G con el monto total de los beneficios recibidos, cualquier comprobante de retención de impuestos si elegiste esa opción durante el año, y tu número de Seguro Social o ITIN. Con esos tres documentos listos y los recursos gratuitos que ofrece el IRS en su sitio oficial, completar tu declaración por tu propia cuenta es perfectamente alcanzable antes de la fecha límite.