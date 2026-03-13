Dos ataques bajo investigación por terrorismo en EUA coinciden con amenaza de venganza de Irán

Los recientes episodios de violencia armada en Estados Unidos han vuelto a encender las alarmas de seguridad en medio de las tensiones con Irán después de dos ataques ocurridos el mismo día en diferentes estados y que están siendo investigados como actos de terrorismo. Uno ocurrió en una sinagoga en Michigan y otro en un campus universitario en Virginia.

Las autoridades federales, incluido la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), participan en las investigaciones para determinar si estos hechos deben ser clasificados como actos de terrorismo, una categoría que implica motivaciones ideológicas, religiosas o políticas.

Aunque ambos incidentes aún están bajo investigación, los detalles conocidos hasta ahora muestran patrones que han llevado a las autoridades a analizarlos bajo protocolos antiterroristas.

¿Qué ocurrió en la sinagoga de Michigan y por qué se investiga el ataque?

Uno de los episodios ocurrió en la sinagoga Temple Israel, donde un hombre condujo un vehículo contra el edificio y se presume que su intención era atentar en el recinto, según autoridades locales.

El atacante murió durante el incidente, que dejó al menos un miembro de seguridad herido y provocó un gran despliegue policial en la zona.

Las autoridades federales han señalado que el caso es investigado como un acto de violencia dirigido contra la comunidad judía, lo que podría convertirlo en un ataque con motivación ideológica o extremista.

¿Qué pasó en Old Dominion University y por qué se analiza como terrorismo?

Horas antes del incidente en Michigan, otro ataque armado sacudió el campus de Old Dominion University, en Virginia

El sujeto, identificado como Mohamed Bailor Jalloh, disparó dentro de un aula vinculada al programa militar ROTC, dejando un instructor muerto y al menos dos personas heridas antes de ser detenido por estudiantes del mismo programa.

El sospechoso había sido condenado previamente por intentar apoyar al grupo extremista ISIS, lo que llevó a que el FBI clasificara la investigación como un posible acto de terrorismo.

¿Cómo determina el FBI si un tiroteo es terrorismo?

En Estados Unidos, no todos los tiroteos se investigan automáticamente como terrorismo. Para que un caso reciba esa clasificación, los investigadores deben encontrar evidencia de una motivación ideológica, religiosa o política detrás del ataque.

Cuando existen indicios de radicalización, vínculos con organizaciones extremistas o ataques dirigidos contra comunidades específicas, el caso puede ser asumido por unidades especializadas como la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo.

¿Por qué estos casos aumentan la preocupación de seguridad en Estados Unidos?

Los dos incidentes han generado preocupación porque ocurrieron el mismo día y en lugares sensibles, como instituciones religiosas y centros educativos.

Asimismo, el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, emitió una primera declaración pública prometiendo bloquear el Estrecho de Ormuz y atacar a países vecinos que albergan bases militares estadounidenses.

Aunque no se ha confirmado ninguna relación directa con los ataques en EE UU, esta declaración ha elevado la preocupación de seguridad, ya que coincide temporalmente con los tiroteos y genera incertidumbre sobre posibles represalias internacionales.

El presidente Donald Trump indicó que busca resolver el conflicto rápidamente, mientras que los expertos señalan que la aparición pública de Jamenei aumenta los riesgos para su seguridad personal tras la muerte de su padre, el ayatolá Ali Khamenei.