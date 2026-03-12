¿Un atentado en Michigan? 4 claves del ataque en Temple Israel

Un fuerte operativo policial se desplegó el jueves en la sinagoga Temple Israel, en Michigan, después de que un hombre irrumpiera en el lugar con un vehículo.

El sheriff del condado de Oakland, Michael Bouchard, informó a la prensa local que el sospechoso condujo su automóvil directamente contra las puertas del recinto. Posteriormente, el vehículo se incendió y el individuo fue encontrado muerto dentro del automóvil.

Las autoridades señalaron que no se reportaron víctimas entre los fieles que visitaban el recinto, ni entre los niños del preescolar del templo, quienes fueron evacuados como medida de precaución. Sin embargo, un integrante del equipo de seguridad fue atropellado durante el incidente y trasladado al hospital, de acuerdo con la oficina del sheriff.

¿Qué se sabe hasta ahora del incidente en Temple Israel de Michigan?

Uno de los puntos que sigue sin aclararse es la causa de la muerte del sospechoso. El hombre fue encontrado sin vida dentro del automóvil después de que el vehículo se incendiara, pero los investigadores aún no han determinado exactamente qué provocó el incendio ni su fallecimiento.

¿Qué es Temple Israel y por qué generó tanta movilización?

La sinagoga Temple Israel (o Templo Israel en español) es una de las congregaciones reformista más grande del continente y sirve a una gran comunidad judía en el área metropolitana de Detroit de más de 3,000 personas.

El complejo también alberga programas educativos y un preescolar, lo que aumentó la preocupación inicial cuando se reportó el incidente, ya que había niños presentes en el momento de la emergencia.

Sin embargo, las autoridades confirmaron que todos los menores fueron evacuados de forma segura, y hasta el momento no se reportan heridos entre los asistentes al templo.

¿Qué dijeron las autoridades y organizaciones de la comunidad judía?

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) confirmó que agentes federales se encuentran colaborando en la investigación junto con autoridades locales.

La Jewish Federation of Detroit también reaccionó al incidente a través de redes sociales, señalando que estaba al tanto de un “incidente de seguridad activo” en el templo.

En su mensaje, la organización indicó que las fuerzas del orden estaban respondiendo al lugar y que varias agencias comunitarias judías habían entrado en confinamiento preventivo, al tiempo que pidieron a la comunidad mantenerse alejada del área.

¿Qué se sabe sobre la respuesta del gobierno federal?

La Casa Blanca confirmó que el presidente Donald Trump fue informado sobre la situación ocurrida en la sinagoga de Michigan.

Mientras continúa la investigación, equipos especializados revisan el vehículo involucrado para descartar la presencia de explosivos u otros elementos que puedan representar un riesgo.

Las autoridades indicaron que la investigación sigue en curso, por lo que aún se espera más información oficial sobre el motivo del incidente y las circunstancias que rodearon el ataque.

