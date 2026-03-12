Visa EB-2 NIW: 5 pasos para obtener la Green Card en EUA si eres profesional

La visa EB-2 NIW (Exención por Interés Nacional, por su traducción del inglés) es una de las opciones más buscadas por profesionales que desean obtener la residencia permanente o Green Card en Estados Unidos. A diferencia de otros procesos migratorios basados en empleo, esta categoría permite solicitar la residencia sin necesidad de un patrocinador laboral.

Esta visa está dirigida a personas con títulos avanzados o habilidades excepcionales cuyo trabajo pueda beneficiar a Estados Unidos en áreas como ciencia, tecnología, educación, salud, investigación o emprendimiento. Por esta razón, muchos especialistas consideran que es una de las rutas más flexibles dentro de las visas de inmigración basadas en empleo.

El proceso, sin embargo, requiere demostrar que el solicitante aporta valor al interés nacional del país y cumplir con una serie de requisitos establecidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).

¿Qué es la visa EB-2 NIW en Estados Unidos y quién puede solicitarla?

La visa EB-2 NIW pertenece a la categoría EB-2, destinada a profesionales con grado avanzado o habilidades excepcionales. La diferencia principal es que incluye una exención del requisito de oferta de empleo, lo que significa que el solicitante puede presentar la petición por sí mismo.

Para calificar, el solicitante debe demostrar que su trabajo tiene mérito sustancial y relevancia nacional. Esto suele aplicarse a investigadores, ingenieros, médicos, académicos, científicos o emprendedores que desarrollen proyectos con impacto económico, tecnológico o social.

Las autoridades migratorias analizan varios factores, como la trayectoria profesional, publicaciones, premios, experiencia laboral o proyectos que puedan contribuir al desarrollo del país.

¿Cuáles son los 5 pasos para solicitar la visa EB-2 NIW en Estados Unidos?

Aunque cada caso puede variar, el proceso general para solicitar esta visa suele seguir cinco etapas principales.

1. Verificar elegibilidad El primer paso es demostrar que el solicitante cumple con los requisitos de la categoría EB-2, es decir, tener un título avanzado o habilidades excepcionales en su campo profesional.

2. Demostrar interés nacional Se debe presentar evidencia de que el trabajo del solicitante beneficia a Estados Unidos, lo que puede incluir investigaciones, proyectos innovadores o contribuciones relevantes a la economía o la sociedad.

3. Presentar la petición migratoria El solicitante debe presentar el formulario I-140 ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) junto con la documentación que respalde su experiencia y logros.

4. Esperar la aprobación del caso Las autoridades revisarán la petición y evaluarán si la evidencia presentada cumple con los criterios del programa. Este proceso puede tardar varios meses.

5. Solicitar la residencia permanente Una vez aprobada la petición, el solicitante puede iniciar el proceso para ajustar su estatus migratorio o solicitar la Green Card a través de un consulado si se encuentra fuera de Estados Unidos.

¿Por qué la visa EB-2 NIW es una de las más buscadas en Estados Unidos?

La popularidad de esta visa se debe a que ofrece una ventaja importante: no requiere una oferta laboral específica ni patrocinio de una empresa. Esto permite que investigadores, profesionales independientes o emprendedores soliciten la residencia basándose en su propio trabajo.

Además, esta categoría puede abrir la puerta a oportunidades laborales y académicas en Estados Unidos, especialmente en sectores donde el país busca talento altamente calificado.

Por ello, cada año miles de profesionales exploran esta vía migratoria como una alternativa para obtener la residencia permanente y desarrollar su carrera en Estados Unidos.