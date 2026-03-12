Ya sabemos cuántos ciclos de carga resiste la batería de la MacBook Neo

El MacBook Neo llegó como la apuesta más accesible de Apple en años, pero su precio bajo dejó a muchos con una duda válida: ¿su batería estará a la altura? Apple acaba de responder eso a través de un documento de soporte técnico oficial, y la cifra que reveló sorprende para bien.

1,000 ciclos de carga. Eso es exactamente lo que Apple garantiza para la batería del MacBook Neo . El mismo límite que fija para sus portátiles más avanzados y costosos.

¿Qué significa tener 1,000 ciclos de carga en la batería del MacBook Neo?

Un ciclo completo equivale a cargar la batería del 0% al 100%. Si cargas el equipo desde el 50%, eso cuenta solo como medio ciclo, no uno completo.

En la práctica, eso significa que el uso diario consume los ciclos más lento de lo que parece. Si lo cargas desde cero cada día, la batería mantendrá su rendimiento óptimo por cerca de tres años.

Superado ese límite, la capacidad no colapsa de golpe. Lo que ocurre es una reducción gradual: la autonomía baja aproximadamente al 80% de su nivel original y continúa descendiendo con el uso prolongado.

La batería del MacBook Neo frente al resto de la familia Apple

El MacBook Neo tiene una batería de menor capacidad que sus hermanos mayores, algo esperable dado su precio de entrada. Aun así, Apple certifica que alcanza 16 horas de reproducción de video en streaming y hasta 11 horas de navegación web con Wi-Fi activo.

Son cifras que compiten bien frente a portátiles de otras marcas que cuestan significativamente más.

Lo más destacable es que Apple equiparó el límite de ciclos del Neo con el de sus modelos premium. Tanto el MacBook Air como el MacBook Pro más recientes tienen el mismo techo de 1,000 ciclos. Comprar el modelo más económico no implica resignarse a una batería que envejecerá más rápido.

Este dato fue incluido por Apple en un documento de soporte técnico actualizado, el tipo de publicación oficial que la compañía usa para comunicar especificaciones que no siempre aparecen en la página principal del producto, pero que son clave al evaluar una compra a largo plazo.

¿Vale la pena comprarlo pensando en el largo plazo?

Si buscas un portátil con buena autonomía diaria y una vida útil de batería que no le envidia nada a modelos mucho más caros, el MacBook Neo tiene más sentido que nunca.

Si en cambio tu trabajo exige sesiones largas sin enchufe o edición profesional de video y audio, los modelos Pro o Air con mayor capacidad de batería seguirán siendo la opción más segura para tu flujo de trabajo.