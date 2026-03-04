Comprar tu primera MacBook ahora es más barato que un iPhone 17
Apple lanzó la MacBook Neo a $599, convirtiéndola en su laptop más accesible hasta hoy con un precio que parte muy por debajo del iPhone 17
Tener una MacBook ya no es un lujo reservado para pocos. Apple acaba de lanzar la MacBook Neo, su laptop más accesible de todos los tiempos, con un precio inicial de $599 dólares, lo que la convierte en una opción sorprendente incluso comparada con sus propios productos pues cuesta $200 dólares menos que el iPhone 17, que arranca en $799 dólares.
La compañía de la manzana presentó este equipo de forma simultánea en eventos en Nueva York, Londres y Shangháia través de un comunicado de forma similar a como fueron anunciados sus nuevos MacBook Air y Pro. Con la MacBook Neo, Apple apunta directamente a quienes siempre quisieron entrar al ecosistema Mac pero sentían que el precio era una barrera difícil de cruzar.
MacBook Neo: ¿qué trae la laptop más barata de Apple por $599?Aunque el precio es el gran gancho, las especificaciones no decepcionen. En su interior, la MacBook Neo corre el chip A18 Pro, el mismo procesador que equipó al iPhone 16 Pro, con una CPU de 6 núcleos, GPU de 5 núcleos y un motor neuronal de 16 núcleos para tareas de inteligencia artificial.
La pantalla es una Liquid Retina de 13 pulgadas con resolución de 2408 x 1506 píxeles, 500 nits de brillo y soporte para 1,000 millones de colores, con un recubrimiento antirreflectivo. Apple asegura que esta pantalla supera en resolución y brillo a la mayoría de las laptops PC en este rango de precio.
En cuanto a memoria y almacenamiento, el modelo base incluye 8 GB de memoria unificada y 256 GB de SSD, mientras que la versión de 512 GB sube a $699 e incorpora Touch ID. La batería promete hasta 16 horas de reproducción de video en una sola carga.
La conectividad incluye dos puertos USB-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6 y un jack de 3.5 mm. También incorpora una cámara FaceTime HD de 1080p, micrófonos duales con orientación direccional y altavoces estéreo con soporte para Spatial Audio y Dolby Atmos. Todo esto en un chasis de aluminio que pesa apenas 1.2 kilogramos y llega en cuatro colores: plata, índigo, blush y citrus.
¿Para quién es la MacBook Neo de Apple?Este equipo está pensado para quienes dan el salto a su primera laptop Apple. Estudiantes, creativos en formación, profesionales que buscan movilidad sin gastar de más o usuarios que vienen de Chromebooks y laptops Windows de gama baja son el público ideal para esta máquina.
John Ternus, vicepresidente senior de Ingeniería de Hardware de Apple, lo dejó claro: "Es una laptop que solo Apple podría crear". Y aunque no tiene pantalla ProMotion ni chip M5, el rendimiento del A18 Pro resulta hasta un 50% más rápido en tareas cotidianas que el mejor PC con Intel Core Ultra 5, según pruebas internas de la compañía.
La MacBook Neo corre macOS Tahoe y es totalmente compatible con Apple Intelligence, las herramientas de IA integradas de Apple, incluyendo Writing Tools, Live Translation y resúmenes automáticos. Además, gracias a iPhone Mirroring, quien ya tenga un iPhone puede controlar su celular directamente desde la pantalla de la laptop.
Los pedidos anticipados ya están disponibles desde hoy, y los envíos comenzarán el 11 de marzo de 2026. Para quienes llevan tiempo esperando una puerta de entrada al mundo Mac sin sacrificar el bolsillo, esa puerta finalmente llegó.
