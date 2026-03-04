Comprar tu primera MacBook ahora es más barato que un iPhone 17

Tener una MacBook ya no es un lujo reservado para pocos. Apple acaba de lanzar la MacBook Neo , su laptop más accesible de todos los tiempos, con un precio inicial de $599 dólares, lo que la convierte en una opción sorprendente incluso comparada con sus propios productos pues cuesta $200 dólares menos que el iPhone 17, que arranca en $799 dólares.

La compañía de la manzana presentó este equipo de forma simultánea en eventos en Nueva York, Londres y Shangháia través de un comunicado de forma similar a como fueron anunciados sus nuevos MacBook Air y Pro. Con la MacBook Neo, Apple apunta directamente a quienes siempre quisieron entrar al ecosistema Mac pero sentían que el precio era una barrera difícil de cruzar.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

MacBook Neo: ¿qué trae la laptop más barata de Apple por $599?Aunque el precio es el gran gancho, las especificaciones no decepcionen. En su interior, la MacBook Neo corre el chip A18 Pro , el mismo procesador que equipó al iPhone 16 Pro, con una CPU de 6 núcleos, GPU de 5 núcleos y un motor neuronal de 16 núcleos para tareas de inteligencia artificial.

La pantalla es una Liquid Retina de 13 pulgadas con resolución de 2408 x 1506 píxeles, 500 nits de brillo y soporte para 1,000 millones de colores, con un recubrimiento antirreflectivo. Apple asegura que esta pantalla supera en resolución y brillo a la mayoría de las laptops PC en este rango de precio.

En cuanto a memoria y almacenamiento, el modelo base incluye 8 GB de memoria unificada y 256 GB de SSD, mientras que la versión de 512 GB sube a $699 e incorpora Touch ID. La batería promete hasta 16 horas de reproducción de video en una sola carga.

La conectividad incluye dos puertos USB-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6 y un jack de 3.5 mm. También incorpora una cámara FaceTime HD de 1080p, micrófonos duales con orientación direccional y altavoces estéreo con soporte para Spatial Audio y Dolby Atmos. Todo esto en un chasis de aluminio que pesa apenas 1.2 kilogramos y llega en cuatro colores: plata, índigo, blush y citrus.

¿Para quién es la MacBook Neo de Apple?Este equipo está pensado para quienes dan el salto a su primera laptop Apple. Estudiantes, creativos en formación, profesionales que buscan movilidad sin gastar de más o usuarios que vienen de Chromebooks y laptops Windows de gama baja son el público ideal para esta máquina.

John Ternus, vicepresidente senior de Ingeniería de Hardware de Apple, lo dejó claro: "Es una laptop que solo Apple podría crear". Y aunque no tiene pantalla ProMotion ni chip M5, el rendimiento del A18 Pro resulta hasta un 50% más rápido en tareas cotidianas que el mejor PC con Intel Core Ultra 5, según pruebas internas de la compañía.

La MacBook Neo corre macOS Tahoe y es totalmente compatible con Apple Intelligence, las herramientas de IA integradas de Apple, incluyendo Writing Tools, Live Translation y resúmenes automáticos. Además, gracias a iPhone Mirroring, quien ya tenga un iPhone puede controlar su celular directamente desde la pantalla de la laptop.

Los pedidos anticipados ya están disponibles desde hoy, y los envíos comenzarán el 11 de marzo de 2026. Para quienes llevan tiempo esperando una puerta de entrada al mundo Mac sin sacrificar el bolsillo, esa puerta finalmente llegó.