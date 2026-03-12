LUCAS FLM-136: el dron kamikaze que EUA copió de Irán y ahora usa en su contra

Estados Unidos ha estado trabajando en secreto durante los últimos años para desarrollar su propia versión del dron kamikaze iraní Shahed-136 . Se trata de una versión mejorada que es más ligera, más barata y ya se encuentra en combate activo. Su nombre oficial es LUCAS FLM-136 y su desarrollo está a cargo de la empresa SpektreWorks.

Irán inventó el arma y Estados Unidos la perfeccionó para usarla en su contra

Durante años, Irán aprovechó una brecha económica brutal en la guerra moderna: lanzar drones baratos que obligan al enemigo a derribarlos con misiles carísimos. Cada Shahed-136 iraní cuesta entre $20,000 y $50,000 dólares, mientras que el misil Patriot que Estados Unidos usaba para derribarlo costaba $4 millones por disparo. Esa asimetría fue el corazón de la estrategia iraní al hacer que la guerra saliera demasiado cara para el adversario, desgastando sus finanzas y su paciencia antes que sus soldados.

El Shahed-136, desarrollado por la estatal iraní Shahed Aviation Industries en 2016, es un vehículo aéreo no tripulado de alas delta, diseñado para impactar contra objetivos en misiones de un solo viaje, sin retorno. Es autónomo, cabe en la parte trasera de un camión y puede ser lanzado en enjambres para saturar sistemas de defensa aérea. Su efectividad no pasó desapercibida para los estrategas del Pentágono, que tomaron nota y decidieron imitar exactamente lo que hacía tan peligroso a este dron.

SpektreWorks, una empresa especializada en sistemas no tripulados y tecnologías contra-drones con sede en Arizona, desarrolló el FLM-136 como respuesta directa, incluso realizando ingeniería inversa sobre el diseño iraní. El resultado es un sistema que comparte la filosofía de bajo costo y alto impacto del Shahed, pero con mejoras técnicas sustanciales que lo hacen más sofisticado operacionalmente.

Así funciona el dron FLM-136

El LUCAS FLM-136 mide aproximadamente 2.99 metros de largo y 2.50 metros de envergadura, dimensiones casi idénticas a las del Shahed-136. Sin embargo, aquí comienzan las diferencias clave. Mientras el dron iraní pesa alrededor de 200 kilogramos, el americano llega apenas a 81.6 kilogramos, lo que lo hace significativamente más ágil y fácil de transportar y desplegar. Su carga útil es de hasta 18.1 kg, suficiente para un cabezal explosivo capaz de destruir vehículos blindados, infraestructura o posiciones de mando.

El sistema de propulsión es un motor de combustión interna con hélice trasera en configuración de empuje, similar al del Shahed. Su velocidad de crucero es de 137 km/h, con una velocidad máxima de 194 km/h durante las fases terminales del ataque, cuando el dron se lanza en picada hacia el objetivo. Puede operar hasta 6 horas continuas, alcanzar blancos a 822 kilómetros de distancia y volar hasta 4,572 metros de altitud, lo que le da una cobertura operacional comparable a la de muchos misiles de crucero convencionales.

A diferencia del Shahed, el FLM-136 integra un sistema avanzado de navegación combinado GPS e INS (sistema de navegación inercial), un enlace de datos digital seguro, sensores electroópticos en el morro para confirmación visual del objetivo y una computadora de misión autónoma que gestiona estabilización, navegación y el ataque terminal. Esto significa que el operador puede observar el blanco en tiempo real antes de autorizar el impacto final, algo que el Shahed iraní no siempre permite con la misma precisión.

El costo de cada unidad ronda los $35,000 dólares, prácticamente el mismo rango de precio que el Shahed-136. La diferencia es que Estados Unidos puede producirlos en volumen masivo: en diciembre de 2025, el Departamento de Defensa solicitó formalmente a la industria nacional la entrega rápida de 300,000 drones a bajo costo. SpektreWorks es una de las empresas respondiendo ese llamado.

CONFLICTO IRÁN – ESTADOS UNIDOS

El FLM-136 fue presentado públicamente por primera vez en julio de 2025, cuando el secretario de Defensa Pete Hegseth organizó una exhibición en el Pentágono con más de una docena de fabricantes de drones. Poco después, el dron ya estaba en combate real durante la Operación Epic Fury, convirtiéndose en uno de los sistemas de ataque no tripulados de transición más rápida de la historia militar estadounidense reciente. Actualmente, es la Fuerza de Tarea Scorpion Strike (TFSS) del Comando Central de Estados Unidos la que opera estos drones desde tierra contra objetivos en Irán, en misiones de un solo viaje idénticas en concepto a las del Shahed.

El secretario Hegseth declaró que Irán está "perdiendo el dominio de los drones" y que Estados Unidos tiene "dominio aéreo total". Esa afirmación tiene ahora un respaldo concreto: cuando una potencia industrial con un presupuesto de defensa de $900 mil millones de dólares decide fabricar drones tan baratos como los de su adversario, pero con mayor precisión tecnológica, el equilibrio asimétrico que sostuvo durante años la estrategia iraní empieza a desmoronarse. Para quien siga de cerca cómo la tecnología transforma el poder geopolítico, el FLM-136 no es solo un dron de guerra: es la señal más clara de que el futuro del conflicto armado se pelea centavo a centavo, no solo misil a misil.