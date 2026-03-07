Drones Shahed: el arma de $35,000 que obliga a gastar millones para derribarlos

Irán tiene en su arsenal uno de los drones de combate más temidos y económicos del mundo moderno, el Shahed-136. Un arma que, a pesar de su bajo costo, ha demostrado ser capaz de poner en jaque las defensas aéreas más sofisticadas del planeta, incluyendo las de Israel y Estados Unidos.

Se trata de un vehículo aéreo no tripulado tipo kamikaze, desarrollado por Shahed Aviation Industries , empresa vinculada a los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán. Su diseño es simple pero letal: una estructura de ala delta de 3.5 metros de longitud, con una envergadura de 2.5 metros y un peso aproximado de 200 kilogramos.

Shahed: el dron de combate iraní que reescribe la guerra moderna

El Shahed-136 vuela a una velocidad máxima de 185 kilómetros por hora y puede recorrer entre 900 y 2,500 kilómetros antes de impactar su objetivo. Su versión más reciente, el Shahed-136B, amplía ese rango hasta los 4,000 kilómetros, lo que le permite alcanzar cualquier punto del territorio israelí desde suelo iraní.

Una de sus características más peligrosas es su capacidad para volar a baja altitud, lo que dificulta su detección por radar convencional. Además, en versiones actualizadas incorpora tarjetas SIM para transmitir datos a través de redes móviles, así como ojivas incendiarias y de fragmentación diseñadas para maximizar el daño al impactar.

El dron no opera solo. Irán lo despliega en enjambres masivos: el 13 de abril de 2024, Teherán lanzó más de 170 de estos dispositivos en un solo ataque contra Israel. Esta táctica de saturación busca agotar los sistemas de defensa enemigos, obligándolos a gastar interceptores de alto costo para derribar cada unidad.

Drones de combate baratos vs. misiles millonarios: la trampa económica de Irán

Aquí radica la verdadera genialidad estratégica del Shahed como dron de combate: cada unidad cuesta entre $20,000 y $50,000 dólares, con un estimado promedio de alrededor de $35,000 dólares. En contraste, los misiles que Israel y Estados Unidos utilizan para derribarlos son exponencialmente más caros.

Un misil interceptor del sistema Iron Dome —conocido como Tamir— cuesta entre 40,000 y 50,000 dólares por unidad. Pero los sistemas más avanzados, como los misiles Arrow o los Patriot estadounidenses, superan fácilmente el millón de dólares cada uno, llegando hasta los 4 millones en el caso de ciertos interceptores Patriot.

La ecuación resulta devastadora para el bando defensor. Por cada dron Shahed que Irán lanza a decenas de miles de dólares, Israel y Estados Unidos pueden verse obligados a responder con misiles que cuestan entre 10 y 100 veces más. Si el ataque llega en enjambre, el gasto en defensa se multiplica de forma exponencial.

Este desequilibrio económico no es accidental: es parte de la doctrina militar iraní. Saturar el espacio aéreo enemigo con decenas de drones baratos fuerza a los sistemas de defensa a activarse constantemente, agotando tanto sus inventarios de misiles como sus presupuestos de defensa. Analistas militares han calificado al Shahed como "el misil de crucero de los pobres", una descripción que captura perfectamente su filosofía: máximo impacto al mínimo costo.