WhatsApp dejará de funcionar en algunos iPhone y Android desde febrero de 2026

La aplicación de mensajería WhatsApp dejará de ser compatible oficialmente con ciertos modelos de iPhone y teléfonos Android a partir de este 1° de febrero de 2026, por los cambios en los requisitos mínimos de sus sistemas operativos.

La compañía Meta , propietaria de WhatsApp , actualizará las exigencias de software necesarias para que la app funcione, limitando su disponibilidad a dispositivos que puedan ejecutar versiones recientes de iOS o Android. Esto responde a una revisión anual orientada a mantener la seguridad y el desempeño de la plataforma de mensajería, según informan fuentes oficiales.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué requisitos de sistema operativo pedirán los iPhone y Android?

Para continuar usando WhatsApp después del 1° de febrero de 2026, los teléfonos deberán cumplir con requisitos mínimos:

Los iPhone deberán tener instalado iOS 15.1 o versiones posteriores para mantener la compatibilidad con la aplicación.

Los dispositivos con sistema Android deberán contar con Android OS 5.0 (Lollipop) o superior.

WhatsApp excluye de la compatibilidad a equipos que no pueden actualizarse a estas versiones del sistema operativo, lo que hará que la app deje de funcionar en ellos.

Esto significa que, en la práctica, modelos antiguos de Apple que no admiten iOS 15.1 dejarán de poder usar WhatsApp. De manera similar, los teléfonos Android que no puedan instalar o ejecutar Android 5.0 o superior quedarán fuera del soporte de la aplicación.

¿Qué dispositivos podrían perder compatibilidad con WhatsApp?

La restricción de compatibilidad afectará principalmente a modelos que no reciben versiones recientes de sistema operativo de sus fabricantes. Entre los ejemplos más comunes de teléfonos que suelen quedar fuera de los requisitos se encuentran dispositivos antiguos con versiones de software anteriores al umbral exigido. Estos equipos, al no poder actualizar su sistema, no podrán instalar ni usar la aplicación después de febrero de 2026.

En general, los teléfonos más antiguos —con sistemas operativos anteriores a iOS 15.1 o Android 5.0— dejarán de acceder a nuevas versiones de WhatsApp, incluidas actualizaciones de seguridad y funcionalidades, ya que la plataforma prioriza dispositivos con mayor soporte de software y usuarios activos.

¿Qué implica la falta de compatibilidad para los usuarios?

Cuando un dispositivo deja de ser compatible, WhatsApp dejará de funcionar normalmente e impedirá acceder a funciones de mensajería y llamadas dentro de la aplicación. Los usuarios de esos teléfonos recibirán notificaciones previas a la fecha límite para actualizar o preparar una transición a un equipo que cumpla con los requisitos mínimos de sistema operativo.

La actualización de requisitos forma parte de la política de Meta para adaptar la plataforma a nuevas funciones y estándares de seguridad, priorizando equipos que puedan soportar las versiones más recientes de software y garantizar así una experiencia estable.