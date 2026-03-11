TikTok y Apple Music lanzan “Play Full Song": escucha canciones completas sin salir de la app

Imagina que estás navegando en tu For You Page de TikTok y de repente aparece esa canción que no puedes sacar de tu cabeza. Hasta ahora, para escucharla completa tenías que salir de la app, abrir tu plataforma de streaming y buscarla tú mismo. Eso ya es historia: TikTok y Apple Music acaban de anunciar una función llamada Play Full Song que conecta ambas plataformas de una manera que nunca antes habíamos visto.

La nueva experiencia se llama "Play Full Song" y está diseñada exclusivamente para los suscriptores de Apple Music. La promesa es simple pero poderosa: que el momento en que descubres una canción en TikTok sea también el momento en que la escuchas completa, sin interrupciones y sin moverte a ningún otro lado.

TikTok y Apple Music unen fuerzas para cambiar cómo descubres canciones

La integración funciona de la siguiente manera: cuando un usuario con suscripción activa de Apple Music encuentra una canción en su For You Page o en la página de detalles de un sonido, aparecerá un botón que dice "Play Full Song". Al presionarlo, se abre directamente un reproductor de Apple Music dentro del propio entorno de TikTok, y la canción comienza a sonar desde el principio, en su duración completa.

Lo que hace especialmente interesante esta función es que no es solo un puente entre apps. Una vez que termina la canción, Apple Music comienza a reproducir automáticamente un flujo personalizado de canciones recomendadas, similar a una radio inteligente basada en tus gustos. Además, los usuarios pueden guardar la canción en "Your Music" o añadirla directamente a cualquiera de sus playlists de Apple Music, sin necesidad de abrir otra ventana ni hacer búsquedas adicionales.

Toda esta reproducción ocurre dentro del servicio de Apple Music, lo que significa que los streams se contabilizan y se pagan dentro de esa plataforma. Así, los artistas y sus representantes de derechos reciben su compensación correspondiente, algo que no siempre ocurre con las integraciones entre plataformas.

Esta iniciativa amplía lo que TikTok ya había comenzado con su función "Add to Music App", lanzada anteriormente para que los usuarios pudieran guardar canciones descubiertas en TikTok directamente en sus plataformas de streaming favoritas. "Play Full Song" va un paso más allá porque elimina incluso la necesidad de ese paso intermedio: la escucha ocurre en el acto, de forma inmediata.

"Listening Party": la otra función que TikTok y Apple Music traen para los fans de la música

Junto con "Play Full Song", TikTok y Apple Music anunciaron una segunda novedad llamada "Listening Party". Esta función crea un espacio compartido donde los seguidores pueden escuchar canciones de sus artistas favoritos en tiempo real, interactuar entre sí y hasta conectar directamente con el artista durante la sesión. Es, en esencia, una experiencia social alrededor de la música, algo que los conciertos virtuales nunca lograron ofrecer de manera tan integrada dentro de una misma plataforma.

Ambas funciones, "Play Full Song" y "Listening Party", están disponibles de manera exclusiva para suscriptores de Apple Music y están siendo lanzadas de forma progresiva en todo el mundo durante las próximas semanas a partir de este 11 de marzo. TikTok no ha confirmado una fecha exacta para todos los mercados, pero el despliegue ya está en marcha.

Si ya tienes una suscripción activa de Apple Music y usas TikTok con frecuencia, esta combinación puede transformar completamente tu manera de consumir música. En lugar de guardar canciones para escucharlas "después", podrás hacerlo en el instante exacto en que las descubres.