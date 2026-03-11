IRS ampliará horario de atención para que declares impuestos a tiempo

Si presentar tu declaración de impuestos te genera dudas o simplemente no sabes por dónde empezar, el IRS tiene una solución concreta para ti. A partir de este mes, más de 200 oficinas en todo el país están abriendo sus puertas con horarios ampliados para darte atención en persona, una medida que puede marcar la diferencia para miles de contribuyentes que año tras año enfrentan la temporada fiscal sin orientación profesional.

El Servicio de Impuestos Internos publicó el comunicado IR-2026-32SP confirmando la extensión del horario de atención en más de 200 Centros de Asistencia al Contribuyente (TAC, por sus siglas en inglés) distribuidos a lo largo y ancho del país. La medida fue diseñada para brindarle a la población más oportunidades de recibir ayuda presencial durante uno de los periodos más intensos del calendario fiscal.

Lo que convierte esta iniciativa en una oportunidad real es su alcance. No se trata de unas pocas oficinas en las ciudades más grandes, son cientos de puntos de atención activos simultáneamente, con personal del IRS disponible para resolver consultas directamente con el contribuyente, sin intermediarios ni costos adicionales.

Cómo aprovechar el horario extendido del IRS para tu declaración de impuestos

El horario ampliado en días laborales estará disponible hasta el jueves 30 de abril de 2026. Esto significa que tienes varias semanas por delante para acudir a uno de estos centros sin necesidad de ajustarte únicamente al horario tradicional de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. de lunes a viernes que normalmente manejan los TAC.

Para saber si el centro más cercano a ti está participando en este programa, el IRS habilitó su herramienta de Localizador de TAC en IRS.gov, donde puedes ingresar tu código postal y acceder al listado completo de oficinas con sus horarios específicos, servicios disponibles e indicaciones para llegar. También puedes llamar al 844-545-5640 para hacer una cita o consultar disponibilidad.

Durante estas horas adicionales, los TAC ofrecen todos sus servicios regulares. Esto incluye asistencia para resolver problemas con tu cuenta, verificación de identidad en persona, ayuda con avisos del IRS y orientación general sobre tu situación fiscal. La única excepción es el pago en efectivo, que sí requiere cita previa. Es fundamental aclarar que la preparación de tu declaración no es un servicio que se ofrece directamente en estas oficinas, pero sí pueden orientarte sobre los programas gratuitos de preparación disponibles en tu comunidad.

IRS abre sus oficinas los sábados hasta junio: lo que debes saber

Si tu horario laboral entre semana no te permite acudir a una oficina del IRS, hay una segunda ventana disponible. Además del horario extendido de lunes a viernes, muchos Centros de Asistencia al Contribuyente también estarán abiertos algunos sábados hasta junio de 2026. Esta opción es especialmente útil para quienes trabajan de tiempo completo y no pueden ausentarse durante la semana.

Los sábados con atención especial funcionan de 9 a.m. a 4 p.m. y, en la mayoría de los casos, no se requiere cita previa para ser atendido. Sin embargo, el IRS recomienda revisar con frecuencia el sitio web IRS.gov/saturdayhours (en inglés) porque las ubicaciones participantes y la disponibilidad pueden cambiar sin aviso previo. Llegar bien informado evita traslados innecesarios.

Para sacar el mayor provecho de tu visita, lleva contigo documentos clave como una identificación oficial vigente con foto, tu número de Seguro Social o ITIN, y una copia de la declaración de impuestos más reciente si tienes algún problema relacionado con ella. Mientras más preparado llegues, más eficiente será la atención que recibirás.

La fecha límite para presentar la declaración de impuestos de 2025 es el 15 de abril de 2026, lo que deja un margen razonable para aprovechar estos horarios extendidos. Si ya tienes todos tus documentos en orden, este es el momento de ir directamente a una oficina del IRS, resolver tus dudas con un agente capacitado y presentar tu declaración con mayor seguridad. No esperes a la última semana, cuando la demanda de atención sube y los tiempos de espera también.