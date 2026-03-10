Google Pixel 10a vs iPhone 17e: ¿cuál es el mejor smartphone de gama media en 2026?

Cuando Google y Apple lanzan sus teléfonos más accesibles, la pregunta no es cuál es mejor en papel, sino cuál vale más tu dinero. El Pixel 10a arranca en $499 mientras que el iPhone 17e cuesta $100 más, a $599, y esa diferencia inicial esconde un duelo mucho más interesante de lo que parece. Aquí desglosamos lo que realmente importa para quien está listo para comprar un smartphone sin gastar de más.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Pixel 10a vs iPhone 17e: pantalla y autonomía

El primer contacto con un teléfono siempre es la pantalla, y aquí los dos toman caminos muy distintos. El Pixel 10a equipa un panel P-OLED de 6.3 pulgadas con tasa de refresco variable de 60 a 120Hz y un brillo pico de hasta 2,700 nits, lo que lo hace extraordinariamente legible bajo el sol directo. El iPhone 17e, por su parte, monta una pantalla OLED de 6.1 pulgadas que se queda en 60Hz fijos y alcanza un máximo de 1,200 nits. Para alguien que usa el teléfono mucho en exteriores o disfruta del scroll fluido en redes sociales, la pantalla del Pixel gana con claridad.

En cuanto al diseño, el iPhone 17e llega con Ceramic Shield 2 para proteger el cristal frontal, una solución robusta que Apple ha perfeccionado con los años, mientras que el Pixel 10a utiliza Corning Gorilla Glass 3, una generación de protección más básica. Ambos teléfonos miden diferente: el iPhone es más compacto y delgado, mientras que el Pixel ofrece más superficie de pantalla sin ocupar mucho más espacio en la mano.

En autonomía, los dos teléfonos pelean en ligas distintas. El Pixel 10a lleva una batería de 5,100 mAh con carga cableada de 30W y carga inalámbrica de 10W, con una autonomía declarada de más de 30 horas en uso mixto. El iPhone 17e tiene una batería de 4,005 mAh que se carga a un máximo de 20W por cable y a 15W con MagSafe, con hasta 21 horas de reproducción de video según Apple. En capacidad bruta de batería, el Pixel lleva ventaja; en carga inalámbrica magnética y el ecosistema de accesorios que viene con ella, el iPhone tiene un punto a su favor.

El chip A19 del iPhone 17e vs el Tensor G4 en del Pixel 10a

El procesador es donde Apple no tiene competencia directa en este segmento. El chip A19 del iPhone 17e presenta aproximadamente un 12% más de rendimiento en núcleo único y cerca de un 18% más en multinúcleo frente al Apple A18 en Geekbench 6, y sus resultados dejan al Tensor G4 claramente por detrás en pruebas sintéticas.

Dicho esto, el Tensor G4 no es un chip lento: está optimizado para tareas de inteligencia artificial como el procesamiento de fotografías nocturnas, la transcripción en tiempo real y las funciones de Gemini integradas de serie en el Pixel. El iPhone 17e también tiene Apple Intelligence, pero en los modelos de entrada sus capacidades de IA son más limitadas que las del Pixel, que viene con Gemini habilitado desde la pantalla de inicio.

En cuanto al almacenamiento, el iPhone 17e sale ganando en su versión base: ofrece 256GB de serie sin subir el precio respecto al año anterior. El Pixel 10a en su versión de $499 solo trae 128GB, y para llegar a 256GB hay que pagar $599, es decir, lo mismo que el iPhone. Ninguno acepta tarjetas microSD, así que hay que pensar bien cuánto espacio se necesita antes de decidir.

Hay otro factor que suele olvidarse: el soporte a largo plazo. El Pixel 10a llega con Android 16 de serie y garantía de siete años de actualizaciones de sistema operativo y seguridad. Apple no ha anunciado un compromiso equivalente en números concretos para el iPhone 17e, aunque históricamente los iPhone reciben soporte durante cinco o seis años.

Si ya tienes un Mac, un iPad o un Apple Watch, el iPhone 17e encaja de manera natural en ese universo con AirDrop, iMessage, Continuity y ahora MagSafe para accesorios. Si, en cambio, usas servicios de Google, Android Auto o tienes dispositivos Nest en casa, el ecosistema Google del Pixel 10a te dará una integración igual de fluida, más el plus de siete años de actualizaciones garantizadas.

Si lo que buscas es el mejor rendimiento puro, cámara con zoom óptico y ya estás en el mundo Apple, el iPhone 17e a $599 dólares con 256GB es una compra sólida. Pero si priorizas pantalla de alta calidad, batería grande, soporte prolongado y un precio de entrada más bajo, el Pixel 10a a $499 dólares es difícil de ignorar, especialmente para alguien que estrena smartphone o viene de Android.