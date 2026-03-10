¿Lo has visto? El FBI ofrece $1,000,000 por este latino que figura en su lista de los más buscados

En Estados Unidos, las autoridades han elevado la recompensa a 1 millón de dólares por información que lleve a la captura de Omar Alexander Cárdenas, un fugitivo latino incluido en la lista de los 10 más buscados por el FBI. El hombre está acusado de un homicidio en Los Ángeles en 2019 y ha logrado evadir a la justicia desde entonces, convirtiéndose en una prioridad máxima para las fuerzas federales, de acuerdo con ABC News.

Pero, ¿quién es realmente este fugitivo y por qué el gobierno ha decidido ofrecer una recompensa tan alta? Los detalles muestran que se trata de un caso de extrema peligrosidad que ha generado advertencias en todo el país.

$1,000,000 por Omar Alexander Cárdenas

El FBI ofrece hasta 1 millón de dólares a quien proporcione información que conduzca directamente a la ubicación y arresto de Cárdenas. Las autoridades recomiendan que cualquier persona con datos sobre su paradero se comunique a la línea 1‑800‑CALL‑FBI o utilice el portal tips.fbi.gov, donde se puede enviar información de manera anónima. Incluso pistas mínimas pueden ser decisivas, considerando que Cárdenas debe considerarse armado y extremadamente peligroso.

Cárdenas está acusado de disparar y matar a un hombre el 15 de agosto de 2019 cerca de un centro comercial en Sylmar, California. Según las autoridades, el hombre recibió varios disparos con un arma semiautomática, lo que provocó su muerte. Tras el homicidio, Cárdenas fue procesado en un tribunal local, y posteriormente se emitió una orden federal de arresto en 2021 por huir y evitar el enjuiciamiento.

The #FBI now offers a reward of up to $1,000,000 for information leading to the arrest of Ten Most Wanted Fugitive Omar Alexander Cardenas, wanted for his alleged involvement in the murder of a man that occurred on August 15, 2019, in a large outdoor shopping center in Sylmar,… pic.twitter.com/a1QUHr7mi8 — FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) March 10, 2026

¿Cómo es físicamente y dónde podría estar Omar Alexander Cárdenas?

Las autoridades señalan que Omar Alexander Cárdenas mide aproximadamente 1,68 a 1,70 m, tiene complexión robusta, cabello castaño oscuro y ojos marrones, y suele llevar barba y gafas. Se cree que podría estar escondido tanto dentro como fuera de Estados Unidos, lo que hace crucial la colaboración de la comunidad para su captura.

¿Por qué es una prioridad para el FBI?

La combinación de peligrosidad y movilidad de Cárdenas convierte su captura en un objetivo urgente para las autoridades. Cada pista válida puede ayudar a proteger a la comunidad y evitar que el fugitivo cometa nuevos actos violentos mientras permanece prófugo. Por eso, la recompensa de 1 millón de dólares busca incentivar a que cualquier información confiable llegue rápidamente a las autoridades.