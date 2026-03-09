Ejército de EUA: ¿Habrá reclutamiento obligatorio en 2026?

Estados Unidos no ha activado un reclutamiento militar obligatorio para 2026, a pesar de que algunos comentarios de funcionarios han reavivado el debate sobre esta posibilidad.

El Servicio de Reclutamiento Selectivo existe como medida preventiva para mantener un registro de posibles reclutas en caso de que el Congreso y el presidente de Estados Unidos decidan activar un servicio por emergencia nacional.

Sin embargo, hasta ahora, no se ha aprobado ninguna ley ni orden ejecutiva que obligue a los jóvenes a incorporarse al ejército de manera obligatoria.

¿Qué significa el registro obligatorio en Estados Unidos?

El registro obligatorio es un requisito legal que asegura que todos los hombres jóvenes entre 18 y 25 años estén dentro del sistema en caso de que se active un reclutamiento.

No cumplir con esta obligación puede acarrear multas, sanciones legales o pérdida de beneficios federales, incluyendo ayudas educativas y empleo federal.

¿A partir de qué edad y por cuánto tiempo se debe cumplir?

El registro debe realizarse tan pronto como la persona cumple 18 años y tiene hasta los 25 años para completarlo. Esta regla aplica a casi todos los hombres y la inscripción se realiza generalmente en línea o en ciertos centros educativos y gubernamentales, por lo que aplica para:



Ciudadanos estadounidenses (nacidos en EEUU, con doble ciudadanía o naturalizados)

Ciudadanos estadounidenses que viven fuera del país

Inmigrantes (residentes legales permanentes e inmigrantes indocumentados)

Refugiados y solicitantes de asilo

¿Cuáles son las probabilidades de que haya reclutamiento en 2026?

Actualmente, las probabilidades de un reclutamiento obligatorio son muy bajas. Para que se active, el Congreso y el presidente tendrían que aprobar formalmente una ley o una orden ejecutiva específica.

Hasta ahora, no hay señales de que esto vaya a ocurrir en 2026, y los funcionarios han enfatizado que el registro obligatorio no equivale a un llamado inminente al ejército, de acuerdo con Fox News.

¿Por qué se reavivó el debate sobre el reclutamiento?

El debate reciente se originó por comentarios de funcionarios y por cambios en la inscripción automática al Servicio Selectivo, que ahora incluye a más jóvenes. Esto provocó confusión en la población, pero expertos aseguran que se trata de una medida administrativa, no de un plan de reclutamiento activo.

El ejército de Estados Unidos sigue siendo completamente voluntario y cualquier draft solo se consideraría en situaciones extremas que amenacen la seguridad nacional.

¿Qué deben hacer los jóvenes ahora?

La recomendación para todos los hombres entre 18 y 25 años es cumplir con el registro obligatorio, mantener sus datos actualizados y no alarmarse ante rumores. Mientras no haya aprobación legal ni orden presidencial, no hay necesidad de preocuparse por un reclutamiento en 2026, y cumplir con la inscripción simplemente garantiza estar dentro del marco legal en caso de cualquier decisión futura.