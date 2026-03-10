¿Pagas de más al IRS? Reclama estas 20 deducciones y ahorra miles de dólares en tu declaración de impuestos

Cada año, millones de contribuyentes dejan dinero sobre la mesa al no reclamar todas las deducciones fiscales a las que tienen derecho ante el IRS. En 2026, el panorama se amplió con nuevas categorías que benefician a trabajadores de propinas, adultos mayores y quienes compraron vehículos a crédito. Conocer estas herramientas puede marcar una diferencia real en tu bolsillo.

¿Qué son las deducciones fiscales y cómo funcionan?

Antes de entrar en la lista, conviene entender de qué se trata este mecanismo. Una deducción fiscal es una cantidad que se resta de tus ingresos antes de calcular cuánto debes pagar al gobierno federal. Dicho de otro modo: no reduces directamente lo que debes, sino el ingreso sobre el que se aplica el porcentaje de impuestos. Si ganas $60,000 al año y tienes $10,000 en deducciones, el IRS te cobrará como si hubieras ganado $50,000. Eso se traduce en un impuesto más bajo y, en muchos casos, en un reembolso mayor cuando ya pagaste de más durante el año mediante las retenciones de tu nómina.

El IRS ofrece dos caminos para tomar deducciones: la deducción estándar, que es una cantidad fija según tu estado civil, o las deducciones detalladas, donde sumas gastos reales comprobables. Para el año tributario 2025 —que se declara en 2026— la deducción estándar es de $15,750 para solteros, $31,500 para parejas casadas que presentan declaración conjunta y $23,625 para jefes de familia.

Deducciones de impuestos disponibles que todos pueden reclamar al IRS

Estas son deducciones que puedes reclamar sin importar si eliges la vía estándar o la detallada, ya que se aplican directamente sobre tu ingreso bruto ajustado:

Aportaciones al IRA tradicional: Lo que depositas en tu cuenta de retiro individual es deducible hasta los límites establecidos por el IRS. Cuentas de ahorro para la salud (HSA): Las contribuciones a estas cuentas reducen tu ingreso gravable directamente. Intereses sobre préstamos estudiantiles: Puedes deducir hasta $2,500 en intereses pagados por deudas de educación superior. Gastos de educador: Los maestros que gastan su propio dinero en materiales escolares pueden deducir hasta $300. Multas por retiro anticipado de ahorros: Si un banco te cobró penalidades por retirar un CD antes de tiempo, ese monto es deducible. Pensión alimenticia bajo acuerdos anteriores a 2019: Los pagos de manutención del cónyuge bajo divorcios formalizados antes del 1 de enero de 2019 siguen siendo deducibles. Gastos de negocio en casa para trabajadores independientes: El espacio dedicado exclusivamente a tu trabajo cuenta como deducción. Uso del automóvil con fines laborales: Los trabajadores por cuenta propia pueden deducir los kilómetros recorridos por negocios. Gastos de mudanza militar: Miembros activos de las fuerzas armadas pueden deducir costos de reubicación bajo órdenes. Gastos de educación relacionados al trabajo para personas con discapacidad: Una deducción especial para quienes necesitan formación para mantener su empleo.

Además, la temporada 2026 incorporó cuatro nuevas deducciones de alto impacto:

Deducción adicional para mayores de 65 años: Hasta $6,000 extra para adultos mayores que califiquen. Propinas calificadas — Los trabajadores que reciben propinas pueden deducir hasta $25,000 por este concepto. Pago por horas extras: Hasta $12,500 en horas extra son deducibles ($25,000 si presentas declaración conjunta). Intereses de préstamo vehicular: Hasta $10,000 en intereses pagados por un crédito de vehículo de pasajeros son deducibles.

Deducciones fiscales detalladas que el IRS reconoce

Si tus gastos del año superan la deducción estándar, puede convenir detallar. Estas son las principales categorías reconocidas por el IRS en el Anexo A del Formulario 1040:

Intereses hipotecarios: Lo que pagaste en intereses por tu préstamo de vivienda es uno de los ítems más comunes y valiosos. Impuestos estatales y locales (SALT): Puedes deducir impuestos sobre ingresos, ventas o bienes inmuebles pagados al estado o municipio. Donaciones a organizaciones benéficas: Los donativos a entidades registradas son deducibles con comprobante. Gastos médicos y dentales: La porción que supere el 7.5% de tu ingreso bruto ajustado es deducible. Pérdidas por desastres naturales o robos: Aplica en zonas declaradas como áreas de desastre federal. Pérdidas por juegos de azar: Deducibles únicamente hasta el monto de las ganancias que hayas declarado ese mismo año.

Para aprovechar estas deducciones, necesitas documentos que respalden cada gasto: recibos, estados de cuenta, comprobantes de donación o formularios como el 1098 para intereses hipotecarios. El IRS pone a disposición el Asistente Tributario Interactivo, una herramienta en línea que te ayuda a identificar para cuáles deducciones calificas según tu situación.

Además, los contribuyentes que ganaron menos de $89,000 en 2025 pueden preparar y presentar su declaración de forma gratuita mediante el programa Free File del IRS. No esperes al último momento: revisar tus gastos del año con calma, compararlos contra la deducción estándar y consultar con un preparador de impuestos si tienes dudas puede ser la diferencia entre pagar de más o recibir un reembolso que realmente refleje lo que te corresponde.