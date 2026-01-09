EUA habilita deducción fiscal de hasta $10.000 por intereses de créditos automotrices

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos , bajo la dirección de Scott Bessent, implementó una medida que habilita a los contribuyentes la deducción de sus impuestos federales una parte de los intereses pagados por créditos de autos. El beneficio aplica exclusivamente sobre los intereses de los préstamos y no sobre el precio del vehículo ni sobre el monto total de la cuota mensual.

A diferencia de otras deducciones fiscales, esta puede utilizarse aun cuando el contribuyente opte por la deducción estándar en su declaración de impuestos. Según explicó Bessent, el objetivo es aliviar los gastos mensuales asociados a la compra de un vehículo y facilitar el acceso a la propiedad de un auto en un contexto de presión sobre los presupuestos familiares.

El monto máximo deducible alcanza hasta $10.000 dólares anuales en intereses. No obstante, para llegar a ese tope sería necesario contar con un préstamo cercano a los $150.000 dólares, una cifra que excede el valor habitual de los créditos automotrices en el mercado estadounidense.

Requisitos para acceder a la deducción fiscal

Para beneficiarse de esta deducción, los contribuyentes deben cumplir una serie de condiciones establecidas por el Tesoro. El beneficio está disponible tanto para ciudadanos estadounidenses como para inmigrantes que declaren impuestos con número de Seguro Social o ITIN.

Uno de los requisitos centrales es que el vehículo debe ser nuevo. La compra de autos usados, una alternativa frecuente entre familias de menores ingresos, no califica para esta deducción. Además, el automóvil debe estar ensamblado en Estados Unidos. Modelos producidos por marcas extranjeras fuera del país quedan excluidos, incluso si se comercializan en el mercado local.

El uso del vehículo también es determinante. La deducción solo aplica cuando el auto se destina a transporte personal o familiar, y no cuando se utiliza exclusivamente con fines comerciales. A esto se suman límites de ingresos: el beneficio comienza a reducirse para personas con ingresos superiores a $100.000 dólares anuales y para parejas que superen los $200.000 dólares.

Aspectos administrativos y próximos pasos

Para reclamar la deducción, será obligatorio incluir el Número de Identificación del Vehículo (VIN) en la declaración de impuestos, lo que exige una correcta organización de la documentación. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) publicará durante 2025 las guías detalladas para aplicar este beneficio en la temporada de impuestos de 2026, correspondiente al año fiscal 2025.

Hasta tanto se conozcan las instrucciones finales, las autoridades recomiendan evaluar el costo total del vehículo y del financiamiento antes de tomar una decisión de compra basada únicamente en esta deducción.