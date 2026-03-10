¿EUA se queda sin agua potable? Las predicciones no son alentadoras

Cada vez más comunidades en Estados Unidos enfrentan problemas con el agua potable. Estudios recientes muestran que el cambio climático está afectando tanto la cantidad como la calidad del agua, haciendo que abrir la llave y obtener agua segura sea menos confiable en varias zonas del país.

Fenómenos como sequías prolongadas, lluvias extremas e inundaciones están alterando los ríos y embalses que abastecen a las ciudades. Además, la infraestructura de muchas localidades es antigua y vulnerable, lo que dificulta garantizar un suministro seguro en situaciones extremas.

In many respects, California's Central Valley is America's breadbasket. But over the last few decades, excessive overreliance on the region's groundwaters by farmers during prolonged periods of drought has led to the subsequent collapse of its aquifers. https://t.co/6Gdf5iGBKA — Donald R. Koelper (@Donald_from_HI) March 6, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué estados están en riesgo por la falta de agua potable en Estados Unidos?

Regiones como Texas, Florida, California y partes del Medio Oeste ya han reportado problemas graves con el agua. Por ejemplo, en Corpus Christi, Texas, el lago que abastece a la ciudad cayó a menos del 10 % de su capacidad, mientras que en Tampa Bay, Florida, se suspendió la extracción de agua de los ríos locales debido a la sequía, de acuerdo con ABC News.

Estas situaciones muestran que la escasez de agua no es un problema remoto, sino que afecta tanto a áreas urbanas como rurales, poniendo en riesgo a millones de personas.

Lea también: Ejército de EUA: ¿Habrá reclutamiento obligatorio en 2026?

¿A qué se debe la crisis de agua potable en Estados Unidos?

El cambio climático está provocando lluvias irregulares, sequías más largas y tormentas intensas que contaminan el agua. Al mismo tiempo, la demanda de agua aumenta por el crecimiento de la población, y muchas plantas de tratamiento no están preparadas para estos cambios.

Los expertos advierten que, si no se invierte en infraestructura y tecnologías de conservación, los problemas de acceso a agua potable podrían empeorar en las próximas décadas, afectando la salud, la agricultura y la vida diaria de millones de estadounidenses.

La escasez de agua podría transformarse en uno de los desafíos más serios de este siglo, a menos que haya inversiones significativas en tecnologías de gestión del agua y políticas de conservación sostenibles.