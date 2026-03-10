Alerta en Chicago por caída de granizo del tamaño de una pelota de tenis
Chicago enfrenta tormentas severas con granizo de hasta tamaño de pelota de tenis, vientos de 70 mph y riesgo de tornados para las próximas horas
Chicago se prepara para una jornada de clima severo este martes y miércoles, con lluvias intensas, inundaciones repentinas, vientos de hasta 70 mph y la posibilidad de tornados. El granizo podría alcanzar el tamaño de una pelota de tenis, afectando autos y viviendas en gran parte del área metropolitana.
Los meteorólogos del Servicio Nacional de Meteorología y del equipo NBC 5 advierten que todas las amenazas climáticas están presentes, desde la tarde hasta la noche.
¿Qué tan grande será el granizo?
Según los meteorólogos, el granizo podría medir hasta dos pulgadas, comparable al tamaño de pelotas de golf o tenis. Este tamaño es inusual en la región y podría causar daños significativos a techos, autos y ventanas.
Además del granizo, se esperan vientos de hasta 70 mph, lluvias intensas y riesgo de inundaciones repentinas. Algunas áreas podrían enfrentar tornados, especialmente en el noroeste de Indiana, lo que aumenta la peligrosidad de las tormentas.
De acuerdo con NBC News, el condado de Cook, incluyendo Chicago, Aurora y Naperville, tendrá un riesgo “mejorado” de clima severo, mientras que localidades al sur de la I‑80, como Joliet, Frankfort, Morris y Kankakee, podrían enfrentar un riesgo “moderado”. Se espera que las tormentas persistan desde las 3:00 pm hasta la noche y se prolonguen hasta la mañana del miércoles.
🌪️TORNADO THREAT INCREASES: The Storm Prediction Center has now issued a rare Level 4 out of 5 risk of severe storms for parts of Illinois and Indiana, just south of Chicago. There's now an increased likelihood of strong to intense tornadoes (EF-2-3+), beginning later Tuesday… pic.twitter.com/Ki2T7qLX0G— FOX Weather (@foxweather) March 10, 2026
¿Cómo deben prepararse para el granizo gigante?
Para protegerse del granizo del tamaño de una pelota de tenis, los expertos recomiendan permanecer en interiores y mantenerse alejados de ventanas y ventanales, ya que los fragmentos de granizo pueden romper vidrios y causar lesiones. Si es necesario salir, buscar refugio bajo estructuras resistentes como garajes o techos sólidos y cubrir vehículos con mantas gruesas o fundas de protección.
Además, es importante asegurar objetos sueltos al aire libre, como macetas, muebles de jardín o bicicletas, que podrían ser lanzados por los fuertes vientos acompañando la tormenta. Mantener linternas, botiquines y cargadores portátiles a mano puede ser útil en caso de cortes de luz.
Alerta por clima severo en EE.UU.: tormentas en varios estados
