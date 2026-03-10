Alerta en Chicago por caída de granizo del tamaño de una pelota de tenis

Chicago se prepara para una jornada de clima severo este martes y miércoles, con lluvias intensas, inundaciones repentinas, vientos de hasta 70 mph y la posibilidad de tornados . El granizo podría alcanzar el tamaño de una pelota de tenis, afectando autos y viviendas en gran parte del área metropolitana.

Los meteorólogos del Servicio Nacional de Meteorología y del equipo NBC 5 advierten que todas las amenazas climáticas están presentes , desde la tarde hasta la noche.

¿Qué tan grande será el granizo?

Según los meteorólogos, el granizo podría medir hasta dos pulgadas, comparable al tamaño de pelotas de golf o tenis. Este tamaño es inusual en la región y podría causar daños significativos a techos, autos y ventanas.

Además del granizo, se esperan vientos de hasta 70 mph, lluvias intensas y riesgo de inundaciones repentinas. Algunas áreas podrían enfrentar tornados , especialmente en el noroeste de Indiana, lo que aumenta la peligrosidad de las tormentas.

De acuerdo con NBC News, el condado de Cook, incluyendo Chicago, Aurora y Naperville, tendrá un riesgo “mejorado” de clima severo, mientras que localidades al sur de la I‑80, como Joliet, Frankfort, Morris y Kankakee, podrían enfrentar un riesgo “moderado”. Se espera que las tormentas persistan desde las 3:00 pm hasta la noche y se prolonguen hasta la mañana del miércoles.

¿Cómo deben prepararse para el granizo gigante?

Para protegerse del granizo del tamaño de una pelota de tenis, los expertos recomiendan permanecer en interiores y mantenerse alejados de ventanas y ventanales, ya que los fragmentos de granizo pueden romper vidrios y causar lesiones. Si es necesario salir, buscar refugio bajo estructuras resistentes como garajes o techos sólidos y cubrir vehículos con mantas gruesas o fundas de protección.

Además, es importante asegurar objetos sueltos al aire libre, como macetas, muebles de jardín o bicicletas, que podrían ser lanzados por los fuertes vientos acompañando la tormenta. Mantener linternas, botiquines y cargadores portátiles a mano puede ser útil en caso de cortes de luz.

Alerta por clima severo en EE.UU.: tormentas en varios estados