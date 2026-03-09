United Airlines advierte que las tarifas aéreas subirán pronto: ¿Cuál es el motivo?

Los boletos de avión podrían volverse más caros en las próximas semanas. Scott Kirby , CEO de United Airlines, advirtió públicamente que el fuerte aumento en el precio del combustible tendrá consecuencias directas en las tarifas que pagan los pasajeros, y que ese ajuste podría llegar más rápido de lo que muchos esperan.

United Airlines warned ticket prices are about to go up—quickly. https://t.co/zFt7SciLum — Chron (@chron) March 6, 2026

United Airlines y el combustible: ¿por qué suben las tarifas?

El combustible de aviación es el segundo gasto más grande de las aerolíneas, solo superado por la nómina de sus empleados. Eso significa que cuando el precio de este sube, las compañías aéreas sienten el golpe de inmediato en sus finanzas. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. El índice Argus U.S. Jet Fuel registró un precio de $3.95 por galón, lo que representa un incremento de 58% en apenas seis días desde que comenzaron las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Kirby hizo estas declaraciones tras participar en un evento en la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas John A. Paulson de la Universidad de Harvard, donde habló sobre el futuro de la aviación. Al ser consultado sobre cuándo ese aumento de costos podría trasladarse a los pasajeros, su respuesta fue directa "Probablemente empiece rápido". El ejecutivo también dejó abierta la posibilidad de que, si el conflicto en Medio Oriente se prolonga, el impacto se extienda al segundo trimestre del año.

Lo que agrava la situación es que United Airlines, al igual que la mayoría de las grandes aerolíneas estadounidenses, no utiliza coberturas de combustible (fuel hedging), una estrategia financiera que permite a las empresas fijar precios futuros mediante contratos y así protegerse de la volatilidad del mercado. "Nadie hace coberturas de combustible hoy en día", admitió Kirby, quien también reconoció que manejar la diferencia entre el precio del petróleo crudo y los derivados refinados es enormemente complejo.

Según un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), cada variación de un dólar en el precio del barril de combustible para aviones alteraría los gastos proyectados de United Airlines para 2026 en aproximadamente $116 millones de dólares. Un número que ilustra, con toda claridad, la magnitud del problema al que se enfrentan las aerolíneas.

Las tarifas aéreas y la demanda: dos fuerzas que chocan

A pesar de la presión financiera, Kirby insistió en que la demanda de viajes se mantiene sólida. Los ingresos reservados de United Airlines llevan un aumento del 20% frente al mismo período del año anterior, y el ejecutivo afirmó que la demanda "no ha dado ni un pequeño paso atrás". Esto le da a la aerolínea cierto margen para trasladar los costos adicionales a los consumidores sin arriesgar una caída dramática en las ventas de boletos.

Sin embargo, hay una realidad incómoda: muchos de los boletos que se venden hoy fueron comprados semanas o meses atrás, cuando el combustible costaba mucho menos. Eso significa que las aerolíneas tendrán que absorber parte de ese incremento a corto plazo, lo que presionará sus márgenes de ganancia hasta que los precios de las tarifas se ajusten al nuevo entorno. Según estimaciones de TD Cowen que contemplan los precios actuales del combustible, el beneficio ajustado por acción de United en el primer trimestre podría quedar entre 5 y 22 centavos, muy por debajo del rango de entre $1.00 y $1.50 que la propia aerolínea había proyectado en enero.

El escenario también afecta al mercado aéreo en general. Un análisis de Reuters estima que las tres grandes aerolíneas de Estados Unidos —American, Delta y United— podrían enfrentar costos adicionales de $5,800 millones de dólares en combustible si los precios se mantienen elevados durante todo el año. Una cifra que, inevitablemente, termina repercutiendo en el precio del boleto del pasajero de a pie.

Si tienes planeado viajar en los próximos meses, la recomendación es clara es que no esperes. Los boletos comprados hoy todavía reflejan precios anteriores al alza del combustible, y una vez que las aerolíneas ajusten sus tarifas, ese margen desaparecerá. Quien viaja con flexibilidad en las fechas puede encontrar aún opciones razonables, pero la ventana se está cerrando.