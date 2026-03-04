Cuáles son los 5 estados de EUA con la gasolina más cara según AAA

Si pensabas que el precio de la gasolina era alto donde vives, espera a ver lo que pagan en estos estados. De acuerdo con los datos actualizados de la AAA al 4 de marzo de 2026, el promedio nacional del combustible en Estados Unidos se ubica en $3.198 dólares por galón. Sin embargo, hay cinco estados donde llenar el tanque es un verdadero golpe a la cartera.

¿Cuánto cuesta la gasolina en los estados más caros de Estados Unidos?

Estos son los cinco estados donde el combustible resulta más caro del país, según los precios actualizados de la AAA al 4 de marzo de 2026:

California ($4.736 por galón)

($4.736 por galón) Hawaii ($4.418 por galón)

($4.418 por galón) Washington ($4.409 por galón)

($4.409 por galón) Oregon ($3.990 por galón)

($3.990 por galón) Nevada ($3.829 por galón)

California se mantiene, una vez más, a la cabeza de la lista. Su precio promedio casi supera en $1.54 dólares el promedio nacional, lo que representa una carga significativa para los conductores que dependen del automóvil en su día a día.

Hawaii ocupa el segundo lugar. La condición geográfica del archipiélago, que depende casi por completo de las importaciones de petróleo refinado, explica en gran medida por qué sus residentes pagan de los precios más altos del país.

¿Por qué algunos estados pagan la gasolina más caro?

Washington y Oregon, ambos ubicados en el noroeste del Pacífico, ocupan el tercer y cuarto lugar respectivamente. Las estrictas normas medioambientales, los altos impuestos al combustible y la dependencia de refinerías específicas hacen que los precios en esta región se mantengan muy por encima de la media nacional.

Nevada cierra el grupo de los cinco estados más caros con $3.829 por galón. Su proximidad con California y la dependencia de refinerías externas hacen que el combustible en el Silver State golpee sistemáticamente el bolsillo de sus conductores más que en la mayoría del país.

Vale la pena señalar que estos datos corresponden únicamente al precio de la gasolina regular. En California, por ejemplo, la gasolina premium llega hasta los $5.134 por galón, mientras que el diésel supera los $5.274, según los registros de la AAA para esta misma fecha.