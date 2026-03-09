¿Playas con olor a huevo podrido? El fenómeno que alerta en costas de EUA

Autoridades en Florida, Estados Unidos, se preparan para una temporada complicada en las playas, ya que prevén una gran cantidad de acumulaciones de sargazo que dejará el agua marrón y desprenderá un fuerte olor a huevo podrido, coincidiendo con el inicio de las vacaciones de primavera o Spring Break.

El sargazo, aunque forma parte del ecosistema marino y es importante para la vida de peces y aves, al acumularse en la orilla produce un olor intenso y afecta tanto a los turistas como a los negocios locales. Esta situación podría alterar la experiencia de quienes planean disfrutar de las playas más concurridas de Florida y el Caribe.

¿Qué playas de Estados Unidos están más afectadas por el sargazo?

Las costas más impactadas se encuentran principalmente en Florida y el Caribe, con acumulaciones de sargazo que vuelven la arena marrón y provocan un olor a huevo podrido. Entre las playas más afectadas están Miami Beach, Fort Lauderdale y las zonas turísticas del Caribe, donde los visitantes ya han reportado dificultades para bañarse y caminar por la orilla.

Los expertos consultados por Fox Weather calcularon que se estima que 9,5 millones de toneladas de sargazo se están desplazando hacia las playas del Caribe y Florida.

¿Por qué el sargazo se intensifica justo para estas fechas?

El aumento de sargazo se debe a corrientes oceánicas y temperaturas del agua más cálidas, que favorecen su crecimiento y desplazamiento hacia la costa. Además, la presencia de nutrientes en el agua acelera la proliferación de estas algas.

El fenómeno coincide con la temporada del Spring Break, lo que amplifica su visibilidad y el impacto en el turismo. Negocios locales como hoteles, restaurantes y actividades recreativas en la playa podrían verse afectados si el sargazo sigue acumulándose en grandes cantidades.

