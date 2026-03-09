Cuáles son las funciones que perderás si compras la MacBook Neo en lugar de la MacBook Air M5

La MacBook Neo llegó el 4 de marzo de 2026 como la laptop más asequible que Apple ha lanzado en su historia, con un precio de arranque de $599 dólares. Frente a los $1,099 de la MacBook Air con M5 , la diferencia de 500 dólares suena tentadora, pero ese ahorro tiene un costo real. Apple tuvo que recortar funciones concretas para llegar a ese precio. Esto es todo lo que dejas sobre la mesa si eliges el modelo Neo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

MacBook Neo vs MacBook Air M5: el precio no es el único sacrificio

1. El chip: de M5 a A18 Pro, un salto de categoría hacia atrás

La MacBook Air M5 usa el chip M5, diseñado específicamente para Mac, con una CPU de 10 núcleos y una GPU de hasta 10 núcleos con un Neural Accelerator en cada core. La MacBook Neo, en cambio, equipa el A18 Pro, el mismo procesador que lleva el iPhone. Aunque el A18 Pro es veloz para tareas cotidianas, el M5 ofrece hasta 4x más rendimiento en tareas de inteligencia artificial que el M4, y permite escalar la memoria unificada muy por encima de lo que ofrece el Neo. No es que el A18 Pro sea malo; es que no fue concebido para una laptop de trabajo exigente.

2. La memoria RAM: solo 8 GB sin opción de ampliar

La MacBook Neo viene con 8 GB de memoria unificada fija, sin posibilidad de configuración. La MacBook Air M5 también arranca en 8 GB, pero puede configurarse con más capacidad para quienes manejan proyectos creativos, edición de video o corren modelos de lenguaje en local. Si tu flujo de trabajo crece, el Neo no crece contigo. Es un techo que muchos usuarios tocarán más pronto de lo que esperan.

3. Almacenamiento: de 512 GB a solo 256 GB de base

Uno de los grandes anuncios de la MacBook Air M5 fue duplicar su almacenamiento de arranque a 512 GB, con opciones configurables de hasta 4 TB. La MacBook Neo, en contraste, parte de solo 256 GB, la mitad. Para alguien que almacena fotos, videos o usa aplicaciones pesadas, ese espacio se agota rápidamente. Guardar todo en la nube puede ser una solución, pero también implica depender de una conexión constante a internet.

4. Conectividad: de Wi-Fi 7 a Wi-Fi 6E, una generación de diferencia

La MacBook Air M5 estrena el chip inalámbrico N1 de Apple, que habilita Wi-Fi 7 y Bluetooth 6, los estándares más avanzados del mercado hoy. La MacBook Neo se queda con Wi-Fi 6E y Bluetooth 6, lo que significa que no aprovecha las mejoras de velocidad y menor latencia que ofrece Wi-Fi 7. No es una diferencia que notes en uso casual, pero sí importa si trabajas en redes empresariales o transfieres archivos grandes de forma inalámbrica.

5. Los puertos Thunderbolt 4 se convierten en USB-C básico

Aquí viene uno de los recortes más silenciosos pero más importantes. La MacBook Air M5 incluye dos puertos Thunderbolt 4, que permiten conectar hasta dos monitores externos simultáneamente y transferir datos a altísima velocidad. La MacBook Neo tiene dos puertos USB-C, pero con una trampa: el puerto izquierdo es USB 3 y el derecho es apenas USB 2. Además, el soporte para monitor externo funciona únicamente por el puerto izquierdo, lo que limita severamente las posibilidades de expansión del escritorio.

6. La cámara: de 12 MP con Center Stage a 1080p sin IA de encuadre

La MacBook Air M5 trae una cámara de 12 megapíxeles con soporte para Center Stage, la función de Apple que sigue automáticamente al usuario durante las videollamadas para mantenerlo centrado en el cuadro. La MacBook Neo incluye una cámara FaceTime HD de 1080p, que graba bien pero no cuenta con Center Stage ni con Desk View. Para quienes hacen videollamadas frecuentes por trabajo, esa diferencia en experiencia visual es notable.

7. La pantalla: sin opción de 15 pulgadas

La MacBook Air M5 está disponible en dos tamaños: 13.6 y 15.3 pulgadas. La MacBook Neo solo existe en una pantalla de 13 pulgadas, sin alternativa de tamaño mayor. Si necesitas más espacio en pantalla para trabajar con varias ventanas, hojas de cálculo grandes o editar contenido visual, el Neo simplemente no lo ofrece. No es un recorte menor para quienes pasan muchas horas frente a la computadora.

8. Batería: 16 horas vs 18 horas de autonomía

La MacBook Air M5 promete hasta 18 horas de batería, mientras que la MacBook Neo llega a 16 horas. Son dos horas de diferencia que, dependiendo de tu ritmo de trabajo, pueden marcar si llegas al final del día sin buscar un enchufe. No es el recorte más dramático de esta lista, pero suma cuando el perfil de usuario es el de alguien siempre en movimiento.

¿Qué MacBook comprar según tu perfil de usuario?

Si eres estudiante, alguien que acaba de pasarse a Mac por primera vez, o simplemente necesitas una laptop confiable para navegar, escribir documentos y hacer videollamadas, la MacBook Neo a $599 es una propuesta extraordinaria. Apple no mentía cuando dijo que no existe nada comparable en esa franja de precio.

Pero si trabajas con diseño, video, programación, o dependes de múltiples monitores y conexiones rápidas, la MacBook Air M5 no es un lujo, es la herramienta correcta. Los $500 de diferencia entre ambos modelos se convierten en una inversión justificada cuando los usas al máximo de su potencial.