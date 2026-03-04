Precio de la nueva generación de MacBook Air M5 sube $100 dólares: ¿Qué obtienes a cambio?

Apple anunció esta semana el nuevo MacBook Air con chip M5 , y aunque la compañía lo presentó como una mejora significativa, hay un detalle que no destacó tanto y es que el precio subió. El modelo de 13 pulgadas ahora arranca en $1,099 dólares, exactamente $100 más que su antecesor con M4, que se vendía desde $999 dólares.

La maniobra fue discreta. Apple no hizo énfasis en el aumento durante su presentación, y en cambio enfocó toda la narrativa en las mejoras que trae la nueva generación. Sin embargo, el incremento es real y cualquier comprador que ya tenía en mente el MacBook Air M4 lo notará de inmediato en la etiqueta de precio.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué ofrece el nuevo MacBook Air M5 2026 por ese precio extra?

La respuesta está en el almacenamiento y es que Apple duplicó la capacidad base de 256 GB a 512 GB sin costo adicional. Esto significa que quienes antes debían pagar más para ampliar el almacenamiento ahora lo obtienen desde la configuración de entrada.

A eso se suma el salto generacional del procesador. El chip M5 estrena una CPU más veloz y una GPU de nueva generación con un Neural Accelerator en cada núcleo, lo que amplía las capacidades de inteligencia artificial del equipo de manera considerable frente al M4.

Otro cambio relevante que pasó casi desapercibido tiene que ver con la conectividad inalámbrica también avanzó. El nuevo MacBook Air integra el chip N1 de Apple, lo que le permite soportar Wi-Fi 7 y Bluetooth 6, frente al Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3 del modelo anterior.

Precio del MacBook Air M5: ¿vale la pena el aumento de $100 dólares?

El modelo de 15 pulgadas también subió proporcionalmente y ahora parte desde $1,299 dólares. Ambos tamaños mantienen los 16 GB de RAM como estándar, el mismo diseño delgado de aluminio y la pantalla Liquid Retina con hasta 500 nits de brillo.

Visto en perspectiva, el alza de $100 no parece caprichosa. Obtener 512 GB base equivale a lo que antes costaba una actualización de almacenamiento por separado, que típicamente sumaba entre $100 y $200 al precio final. En ese sentido, el nuevo punto de entrada podría considerarse más competitivo para quien de todas formas hubiera elegido más espacio.

Lo que sí queda claro es que la opción de $999 con 256 GB ya no existe. Apple eliminó esa configuración del catálogo, dejando $1,099 como el nuevo piso de entrada a la familia MacBook Air. Los equipos estarán disponibles a partir del 11 de marzo de 2026.