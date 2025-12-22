Burger King lanza menú de Bob Esponja inspirado en su nueva película que llegó a los cines

Burger King le dio la bienvenida a Bob Esponja en el marco del lanzamiento de su nueva película "En busca de los pantalones cuadrados", por lo que los padres de familia podrán llevar a sus hijos a comer algo delicioso en estas vacaciones, mientras garantizan una diversión inolvidable.

Bob Esponja, Patricio, Don Cangrejo, Gary, Calamardo y el fantasmagórico Holandés Volador se encuentran en el menú infantil de todas las sucursales de Burger King. La comida para adultos no está exenta, ya que los alimentos también están tematizados, así como las envolturas.

Bob Esponja La película: En Busca De Los Pantalones Cuadrados

¿Cuántas figuras de Bob Esponja se pueden comprar?

Uno de los juguetes se entrega por cada comida King Jr y están disponibles hasta agotar existencias. Se recomienda acudir con anticipación a las sucursales con el objetivo de que los amantes de la icónica serie infantil tengan a su personaje favorito del Fondo de Bikini.

¿Cuál es el precio del menú King Jr?

Combo King Jr Hamburguesa con Queso: 129 pesos

Combo King Jr con 6 piezas de Nuggets: 129 pesos

Combo King Jr. Hamburguesa de Pollo: 129 pesos

¿De qué trata la nueva película de Bob Esponja?

En esta nueva película, Bob Esponja, desesperado por ser un chico grande, busca demostrarle su valentía a su jefe Don Cangrejo al perseguir al Holandés Volador. La aventura lo llevará a las profundidades del mar, mientras junto a Patricio vivirá increíbles retos para dos animales marinos.

