Samsung paga hasta $900 por tu celular usado si compras el Galaxy S26 Ultra

Si estás pensando en renovar tu teléfono, Samsung tiene una oferta que difícilmente podrás ignorar. La marca surcoreana está ofreciendo hasta $900 dólares de descuento en la compra del nuevo Galaxy S26 Ultra , uno de los smartphones más potentes del mercado en 2026, y todo lo que necesitas para acceder a él es entregar tu dispositivo actual.

Esto representa una oportunidad real para millones de usuarios que todavía tienen en sus manos un teléfono de generaciones anteriores y que han estado esperando el momento ideal para dar el salto tecnológico. Con el Galaxy S26 Ultra disponible desde $1,299 dólares, un crédito de hasta $900 lo convierte en una compra mucho más accesible.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo funciona el programa Trade-In de Samsung para el Galaxy S26 Ultra?

El programa Trade-In de Samsung te permite entregar tu teléfono viejo a cambio de un crédito instantáneo que se descuenta directamente del precio final del Galaxy S26 Ultra. No tienes que esperar reembolsos ni trámites largos: el descuento se aplica en el momento de la compra a través de Samsung.com, lo que hace el proceso rápido y conveniente para el comprador.

El monto exacto que recibirás dependerá de varios factores: la marca del dispositivo, su modelo, sus especificaciones técnicas y el estado físico en que lo entregues. Un teléfono con pantalla rota o batería dañada recibirá una valoración más baja que uno en perfectas condiciones, así que vale la pena cuidar tu equipo actual si ya tienes en mente esta transacción.

Por ejemplo, quienes entreguen un iPhone de última generación en buen estado pueden acceder al descuento máximo de $900 dólares. En cambio, modelos más antiguos como el Galaxy S21 Ultra reciben alrededor de $100 de crédito. Como referencia, un Galaxy S23 Ultra en buen estado podría generarte cerca de $350 de crédito.

Es importante tener en cuenta que Samsung únicamente acepta dispositivos de las marcas Galaxy, iPhone y Pixel dentro de su programa de intercambio oficial. Si tu celular pertenece a otra marca, lamentablemente no podrás participar bajo esta modalidad, aunque sí podrías explorar las opciones de las operadoras, que en muchos casos tienen criterios más flexibles.

Otro punto a considerar: el proceso de Trade-In incluye el envío de tu dispositivo antiguo a Samsung en un período de tiempo determinado tras recibir el nuevo equipo. Si no lo envías a tiempo o el estado del dispositivo no coincide con lo declarado durante el proceso de compra, Samsung puede ajustar el monto del crédito o revertir parte del descuento.

Consigue el Samsung Galaxy S26 Ultra gratis con tu operadora

Si el descuento por Trade-In no es suficiente para convencerte, las operadoras telefónicas en Estados Unidos tienen propuestas aún más agresivas que podrían dejarte el equipo en cero dólares. Verizon, por ejemplo, permite que tanto clientes nuevos como existentes se lleven el Galaxy S26 Ultra completamente gratis al entregar un dispositivo elegible en cualquier condición.

El compromiso de Verizon exige mantener un plan Unlimited Ultimate con un costo mínimo de $90 dólares mensuales durante 36 meses, periodo en el que se van aplicando los créditos promocionales directamente a tu factura. No verás el descuento de un solo golpe, pero al final del ciclo habrás recibido hasta $1,300 en beneficios acumulados sin haber pagado nada por el teléfono.

Por su parte, T-Mobile también ofrece el Galaxy S26 Ultra sin costo alguno si te suscribes a su plan Experience Beyond o Go5G Next, y lo más llamativo es que esta oferta no requiere entregar ningún teléfono viejo como condición. Esto la convierte en una de las propuestas más atractivas del mercado para quienes no cuentan con un dispositivo elegible para Trade-In.

Los créditos de T-Mobile se distribuyen a lo largo de 24 meses de facturación, lo que equivale a hasta $1,300 en beneficios directos aplicados a tu cuenta. Es decir, el Galaxy S26 Ultra termina siendo gratuito siempre y cuando mantengas tu plan activo durante esos dos años, algo que la mayoría de los usuarios de todos modos haría con su línea habitual.

En definitiva, ya sea que prefieras un descuento inmediato a través del Trade-In de Samsung o una reducción mensual de tu factura gracias a tu operadora, el Galaxy S26 Ultra está al alcance de más bolsillos de lo que parece a primera vista. La clave está en evaluar cuál opción se adapta mejor a tu situación financiera y al plan de datos que ya tienes o estás dispuesto a contratar.