3 Claves para entender la función Privacy Display del Galaxy S26 Ultra

El Samsung Galaxy S26 Ultra llega con una de las funciones más innovadoras que un smartphone ha incorporado en años la Privacy Display. Se trata de la primera pantalla de privacidad integrada en un móvil en toda la historia, y su funcionamiento es tan sofisticado como práctico para el día a día.

¿Qué es Privacy Display en el Samsung Galaxy S26 Ultra?

La Privacy Display es una pantalla de privacidad integrada directamente en el hardware del Galaxy S26 Ultra que usa tecnología avanzada para proteger lo que ves en tu teléfono de las miradas ajenas en espacios públicos. A diferencia de los protectores de pantalla de privacidad físicos que se pegan sobre el vidrio, esta solución no requiere ningún accesorio adicional: está construida dentro del propio panel del dispositivo.news.

Lo que hace posible todo esto es una tecnología de hardware llamada Flex Magic Pixel, que divide los píxeles de la pantalla en dos tipos: píxeles estrechos (Narrow) y píxeles anchos (Wide). Cuando la función está desactivada, ambos tipos de píxeles trabajan juntos dispersando la luz en todas direcciones, lo que permite ver la pantalla desde ángulos amplios.

1. La tecnología de píxeles que hace posible la privacidad

Cuando activas Privacy Display, los píxeles anchos (Wide) se reducen a su nivel mínimo de operación mientras los píxeles estrechos (Narrow) permanecen completamente activos. Esto limita de forma significativa la visibilidad lateral: el usuario que sostiene el teléfono ve la pantalla con total claridad, pero cualquier persona que intente verla desde un ángulo encuentra la imagen oscurecida e ilegible.

Lo más notable de este enfoque es que, al depender del hardware y no solo del software, la función no afecta el brillo, los colores ni la calidad de imagen para quien la usa. Además, opera tanto en modo vertical como horizontal sin ninguna diferencia en el rendimiento.

2 Los dos modos de privacidad disponibles

El Galaxy S26 Ultra ofrece dos configuraciones distintas según el nivel de protección que necesites. El primer modo se llama Maximum Privacy Protection y oculta la pantalla completa desde cualquier ángulo lateral, asegurando que absolutamente nadie a tu alrededor pueda ver el contenido.

El segundo modo es Partial Screen Privacy, que oculta únicamente la barra de notificaciones. Esta opción es ideal cuando quieres revisar mensajes o alertas sin que los demás puedan leerlos, mientras sigues usando el resto de la pantalla con normalidad. Ambos modos se pueden activar al instante desde el panel de acceso rápido con un solo toque.

Una de las grandes ventajas de esta función es su nivel de personalización. Puedes activarla manualmente desde el panel de acceso rápido (Quick Panel) deslizando la pantalla hacia abajo y seleccionando la opción correspondiente. También puedes configurarla para que se active de forma automática en determinadas situaciones sin que tengas que hacer nada.

3. La personalización automática por apps y notificaciones

Samsung permite que Privacy Display se active de manera automática cada vez que abras ciertas aplicaciones específicas que tú elijas, como tu app bancaria, correo del trabajo o mensajería personal. Según pruebas realizadas por medios especializados, la activación es prácticamente inmediata al abrir la app seleccionada, lo que la hace muy fluida en el uso cotidiano.

También puedes configurarla para que se active solo al ingresar contraseñas, PINs o al acceder a tu Carpeta Segura, brindando una capa extra de protección justo cuando más la necesitas. Esta flexibilidad convierte a Privacy Display en una herramienta de seguridad que se adapta a ti, no al revés, y es exclusiva del modelo Ultra dentro de toda la familia Galaxy S26.

El Privacy Display del Galaxy S26 Ultra no es solo una función más, es una respuesta directa a una necesidad real en un mundo donde la privacidad digital se ha convertido en un lujo. Si buscas un smartphone que combine tecnología de punta con protección visual en todo momento, el S26 Ultra establece un nuevo estándar que difícilmente encontrarás en otro dispositivo del mercado. La pregunta ya no es si necesitas esta función, sino si puedes permitirte no tenerla.