Maratón de Los Ángeles 2026: conoce qué calles y carreteras no podrás usar

Este domingo 8 de marzo de 2026, la ciudad de Los Ángeles será escenario de la 41ª edición del Maratón de Los Ángeles, un evento que reunirá a más de 25,000 corredores por rutas emblemáticas de la ciudad. A raíz de la carrera, tiempos importantes de cierres viales y restricciones de tráfico entrarán en vigor desde muy temprano en toda la ciudad.

Los cierres afectarán no solo calles principales del recorrido, sino también algunas rampas de autopistas y zonas cercanas para permitir el paso seguro de los participantes y del público espectador. Estas medidas buscan garantizar tanto la seguridad de los corredores como el orden del tránsito vehicular.

Se recomienda a conductores y residentes planificar rutas alternativas o evitar conducir durante las horas más afectadas, ya que algunas calles podrían permanecer cerradas hasta bien entrada la tarde conforme avanza la maratón y se levanten las barreras de forma progresiva.

¿Qué carreteras y calles estarán cerradas este domingo por el maratón?

El recorrido de la Maratón de Los Ángeles 2026 comenzará en el Dodger Stadium y terminará en Century City, atravesando varios vecindarios y zonas céntricas. En consecuencia, diversas calles principales quedarán cerradas desde el domingo temprano para permitir el desarrollo de la carrera sin tráfico vehicular.

Entre las calles afectadas están Sunset Boulevard, Hollywood Boulevard, Santa Monica Boulevard, Broadway y Sepulveda Boulevard, que experimentarán cierres parciales o totales al paso de los corredores. Las restricciones en estos tramos pueden iniciar tan temprano como las 3 a. m. o 4 a. m., según los tramos del recorrido.

Además de calles locales, rampas de autopistas en las interestatales 405, 101 y 110 también tendrán cierres temporales desde la madrugada, lo que puede afectar el acceso a grandes vías y vías de conexión importantes durante varias horas de la mañana y la tarde.

¿Cuándo se reabrirán las calles tras los cierres por la maratón?

Los cierres no serán permanentes durante todo el día. La mayoría de las calles se reabrirán gradualmente conforme pase la maratón y se retire el flujo de corredores, bajo control de la policía y bomberos de Los Ángeles.

Algunas secciones del recorrido pueden abrirse a media mañana, mientras que otras, especialmente las cercanas al final en Century City, podrían permanecer restringidas hasta la tarde o alrededor de las 6 p. m. Esto depende del avance del evento y de las decisiones de las autoridades locales.

Si vives o planeas viajar por zonas como Downtown, Hollywood, Beverly Hills o Brentwood, es importante anticipar posibles demoras y considerar alternativas como el transporte público o rutas fuera de las zonas cerradas.