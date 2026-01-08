Impuestos 2026 en EUA: guía para quienes presentarán su primera declaración

Mientras muchos estadounidenses celebran el Año Nuevo y retoman sus actividades laborales, la temporada de declaración de impuestos comienza a asomarse en el calendario. Aunque todavía faltan meses para la fecha límite de presentación, especialistas coinciden en que iniciar los preparativos con antelación puede marcar una diferencia significativa, especialmente para quienes esperan un reembolso.

How will you file in 2026? pic.twitter.com/c2sUYjRCp8 — Intuit TurboTax (@turbotax) December 3, 2025

Los cambios recientes en la legislación tributaria podrían traducirse en devoluciones mayores en comparación con el año anterior para una gran parte de los contribuyentes. Según Lisa Greene-Lewis, contadora pública certificada y experta de TurboTax , la mayoría de las personas recibe un reembolso, que en la temporada pasada rondó los $3.000 dólares. Para muchos hogares, se trata del ingreso más alto que reciben en todo el año.

Sin embargo, el proceso de declarar impuestos sigue generando rechazo y ansiedad. Una encuesta de TurboTax mostró que a casi la mitad de los estadounidenses no les agrada presentar su declaración. Esta percepción es aún más marcada entre quienes declaran por primera vez o pertenecen a generaciones más jóvenes, donde la preocupación por cometer errores, la seguridad de la información personal y la posibilidad de adeudar impuestos al IRS son factores frecuentes.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Revisión de ingresos y retenciones

El inicio del año es una oportunidad para evaluar si las retenciones aplicadas durante el período anterior fueron correctas. Un ajuste a tiempo puede ayudar a evitar deudas elevadas con el IRS en la próxima declaración.

Incluso trabajos ocasionales, ingresos por actividades freelance o empleos temporales durante las fiestas pueden impactar en el resultado final. Conocer qué se considera ingreso tributable y cómo debe declararse es fundamental para prevenir errores. Ingresos provenientes de la venta de activos digitales o de apuestas deportivas también deben ser considerados dentro de la planificación fiscal.

Asimismo, llevar un registro ordenado de gastos y conservar los recibos de compras deducibles facilita el proceso posterior. En el caso de las donaciones caritativas, estas debían realizarse antes del 31 de diciembre para ser consideradas, aunque la conveniencia de adelantar o postergar donaciones depende de cada situación fiscal.

Presentar la declaración aunque no sea obligatorio

El IRS establece umbrales mínimos de ingresos que determinan quiénes están obligados a presentar una declaración. Para personas solteras menores de 65 años, el límite es de $15.750 dólares anuales. No obstante, incluso quienes no alcanzan ese monto podrían beneficiarse al declarar.

Si un empleador retuvo impuestos del salario, existe la posibilidad de acceder a un reembolso. Pese a ello, una encuesta de Talker Research indicó que el 20% de la Generación Z cree que no necesita presentar impuestos, lo que podría implicar la pérdida de dinero. El IRS recordó recientemente que mantiene más de $1.000 millones de dólares en reembolsos no reclamados correspondientes al año fiscal 2021.

Errores comunes, créditos y deducciones disponibles

Uno de los errores más frecuentes al presentar la declaración es ingresar incorrectamente el número de Seguro Social. Aunque parece un detalle menor, puede generar demoras o inconvenientes con el IRS. Quienes presentan de forma electrónica también deben contar con el ingreso bruto ajustado de 2024 para verificar su identidad, por lo que es recomendable tener a mano la declaración anterior.

Además, es clave no pasar por alto créditos y deducciones fiscales. Mientras las deducciones reducen el ingreso imponible, los créditos disminuyen directamente el monto del impuesto adeudado. Informarse sobre estas opciones puede representar un ahorro significativo.