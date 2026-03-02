Vivir bajo 40 °C: Las ciudades de EUA donde el verano ya no termina

El aumento de las temperaturas extremas ha convertido el verano en una preocupación constante en varias ciudades de Estados Unidos. Según datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) algunas urbes ya registran veranos que superan los 40 °C de manera sostenida, afectando la vida diaria, la salud pública y la infraestructura.

Este fenómeno no solo genera incomodidad, sino que obliga a autoridades y residentes a adaptarse. Las olas de calor prolongadas incrementan el consumo energético, afectan la movilidad urbana y ponen en riesgo a sectores vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

El cambio climático, combinado con la urbanización y la falta de sombra en muchas áreas, convierte cada verano en un desafío urgente. Expertos advierten que estas ciudades deben implementar políticas de resiliencia, sistemas de alerta y mejoras en planificación urbana para proteger a la población.

¿Qué ciudades están sufriendo los veranos de más de 40 °C?

Algunas de las ciudades más afectadas por el calor extremo incluyen:

Phoenix, Arizona: veranos prolongados con temperaturas que superan 45 °C en olas de calor.

veranos prolongados con temperaturas que superan 45 °C en olas de calor. Las Vegas, Nevada: sequías y calor intenso que afectan servicios públicos y salud.

sequías y calor intenso que afectan servicios públicos y salud. Dallas, Texas: altas temperaturas combinadas con urbanización densa.

altas temperaturas combinadas con urbanización densa. San Antonio, Texas: veranos más largos que incrementan el riesgo de golpes de calor.

veranos más largos que incrementan el riesgo de golpes de calor. Denver, Colorado: aunque históricamente templada, registra olas de calor récord cada año.

Estas ciudades están obligadas a adaptarse rápidamente mediante infraestructura, alerta ciudadana y cambios en el urbanismo, para garantizar seguridad y calidad de vida a sus residentes.

¿Cómo protegerse de los veranos extremos en Estados Unidos?

Expertos recomiendan medidas individuales y comunitarias:

Mantenerse hidratado y evitar actividades al aire libre durante las horas de máximo calor.

Mejorar la ventilación y el aislamiento de viviendas.

Usar centros de enfriamiento públicos y seguir alertas meteorológicas.

Además, urbanistas sugieren incrementar áreas verdes, techos reflectantes y sombra en calles y parques. Estas acciones no solo reducen el efecto del calor urbano, sino que también mejoran la salud y bienestar general de la población.