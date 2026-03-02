adn bueno
Vivir bajo 40 °C: Las ciudades de EUA donde el verano ya no termina

El cambio climático está transformando el verano en muchas ciudades estadounidenses, generando olas de calor prolongadas y afectando la vida diaria

Activan alerta de calor en CDMX|Canva

Escrito por: Jackelin Díaz | Stoic Media

El aumento de las temperaturas extremas ha convertido el verano en una preocupación constante en varias ciudades de Estados Unidos. Según datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) algunas urbes ya registran veranos que superan los 40 °C de manera sostenida, afectando la vida diaria, la salud pública y la infraestructura.

Este fenómeno no solo genera incomodidad, sino que obliga a autoridades y residentes a adaptarse. Las olas de calor prolongadas incrementan el consumo energético, afectan la movilidad urbana y ponen en riesgo a sectores vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

El cambio climático, combinado con la urbanización y la falta de sombra en muchas áreas, convierte cada verano en un desafío urgente. Expertos advierten que estas ciudades deben implementar políticas de resiliencia, sistemas de alerta y mejoras en planificación urbana para proteger a la población.

¿Qué ciudades están sufriendo los veranos de más de 40 °C?

Algunas de las ciudades más afectadas por el calor extremo incluyen:

  • Phoenix, Arizona: veranos prolongados con temperaturas que superan 45 °C en olas de calor.
  • Las Vegas, Nevada: sequías y calor intenso que afectan servicios públicos y salud.
  • Dallas, Texas: altas temperaturas combinadas con urbanización densa.
  • San Antonio, Texas: veranos más largos que incrementan el riesgo de golpes de calor.
  • Denver, Colorado: aunque históricamente templada, registra olas de calor récord cada año.

Estas ciudades están obligadas a adaptarse rápidamente mediante infraestructura, alerta ciudadana y cambios en el urbanismo, para garantizar seguridad y calidad de vida a sus residentes.

¿Cómo protegerse de los veranos extremos en Estados Unidos?

Expertos recomiendan medidas individuales y comunitarias:

  • Mantenerse hidratado y evitar actividades al aire libre durante las horas de máximo calor.
  • Mejorar la ventilación y el aislamiento de viviendas.
  • Usar centros de enfriamiento públicos y seguir alertas meteorológicas.

Además, urbanistas sugieren incrementar áreas verdes, techos reflectantes y sombra en calles y parques. Estas acciones no solo reducen el efecto del calor urbano, sino que también mejoran la salud y bienestar general de la población.

