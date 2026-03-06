Se avecina una amenaza de tornado para millones en EUA este fin de semana

Una nueva advertencia de tornado y tormentas severas amenaza con afectar a millones de personas en Estados Unidos en los próximos días. Meteorólogos advierten que las condiciones atmosféricas podrían favorecer la formación de tornados, vientos destructivos y granizo de gran tamaño en varias regiones del país.

El fenómeno forma parte de un sistema de tormentas de varios días que se moverá por distintas zonas, aumentando el riesgo de clima extremo. Las autoridades meteorológicas recomiendan prestar atención a los avisos oficiales y mantenerse informados.

Llegada de nuevas tormentas con tornados amenaza a millones de personas

Los pronósticos indican que millones de residentes en Estados Unidos podrían quedar bajo amenaza de tornado a medida que un potente sistema de tormentas avance por el país. Este tipo de eventos, de acuerdo con Fox Weather, ocurren cuando varias condiciones atmosféricas se alinean para generar tormentas intensas durante varios días.

Entre los factores que preocupan a los meteorólogos se encuentran temperaturas cálidas, aire húmedo proveniente del Golfo de México y fuertes corrientes de viento en altura. Cuando estos elementos se combinan, aumentan las probabilidades de superceldas, el tipo de tormenta más asociado con tornados.

Además de los tornados, el sistema también podría provocar vientos dañinos y granizo grande, lo que representa un riesgo adicional para viviendas, vehículos y líneas eléctricas.

Los estados que podrían enfrentar el mayor riesgo de tornado

Las previsiones señalan que el riesgo de clima severo se extenderá por varias regiones del centro y sur de Estados Unidos, donde las condiciones atmosféricas serán más favorables para tormentas intensas.

Los estados de Oklahoma, Arkansas y Kansas podría ser los más afectados con tormentas eléctricas fuertes capaces de producir tornados aislados o múltiples, dependiendo de cómo evolucione el sistema durante los próximos días. Los expertos también advierten sobre lluvias intensas y ráfagas de viento que podrían superar velocidades peligrosas.

Debido a que el sistema se desplazará gradualmente, la amenaza podría cambiar de ubicación día a día, por lo que los meteorólogos recomiendan revisar los pronósticos locales con frecuencia.

¿Por qué los meteorólogos están siguiendo de cerca este sistema de tornados?

Los especialistas señalan que los brotes de tornados de varios días suelen ser especialmente peligrosos, ya que el clima severo puede aparecer en diferentes regiones en poco tiempo.

En este caso, la combinación de energía atmosférica elevada y cambios fuertes en la velocidad del viento con la altura podría favorecer la formación de tormentas organizadas capaces de producir tornados.

Aunque todavía es difícil determinar exactamente dónde se formarán los tornados, los expertos coinciden en que el sistema tiene potencial para generar episodios de clima extremo significativos.

Por esa razón, las autoridades recomiendan seguir los avisos meteorológicos y tener un plan de seguridad, especialmente en zonas donde las tormentas severas son más frecuentes durante esta época del año.

