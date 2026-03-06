Activan alerta en California por gusano parásito que puede afectar el cerebro

Las autoridades de California han activado una alerta sanitaria tras detectar un gusano parásito capaz de migrar al cerebro en animales salvajes y en un animal de zoológico del condado de San Diego, de acuerdo con Los Ángeles Times.

El parásito, conocido como gusano pulmonar de la rata (Angiostrongylus cantonensis), puede causar una enfermedad neurológica grave en humanos y animales. La infección ocurre principalmente al consumir caracoles, babosas, ranas, cangrejos de agua dulce, camarones crudos o vegetales sin lavar que puedan estar contaminados.

Aunque el riesgo para el público general se considera bajo, los expertos advierten que los síntomas pueden incluir dolores de cabeza intensos, rigidez de cuello, hormigueo, vómitos y, en casos graves, inflamación cerebral. La detección temprana y el tratamiento con corticosteroides y antiparasitarios pueden prevenir complicaciones graves.

¿Cómo se transmite el gusano parásito que puede afectar el cerebro?

El gusano pulmonar de la rata tiene un ciclo complejo que involucra ratas, caracoles y babosas. Las ratas infectadas expulsan larvas en sus heces, que luego son ingeridas por caracoles o babosas. Otros animales o humanos pueden infectarse al consumir accidentalmente estos invertebrados o vegetales contaminados.

El parásito se reproduce en los pulmones de las ratas y puede migrar hasta el sistema nervioso central, causando inflamación y daños neurológicos. Aunque los casos humanos son raros, quienes consumen alimentos crudos o poco cocidos de riesgo presentan la mayor vulnerabilidad.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las medidas preventivas incluyen lavar bien los productos agrícolas, evitar comer caracoles o babosas y controlar la población de roedores en áreas urbanas y suburbanas. Las autoridades de San Diego también realizan vigilancia en animales silvestres para monitorear la propagación.

¿Qué síntomas de la enfermedad neurológica por gusano pulmonar deben alertar?

La infección por este parásito puede permanecer asintomática en las primeras horas o días, pero ciertos signos requieren atención inmediata. Entre ellos se destacan dolores de cabeza severos, fiebre, rigidez en el cuello, hormigueo en la piel, náuseas y vómitos.

En casos graves, la enfermedad puede causar inflamación cerebral, convulsiones o parálisis temporal, por lo que la intervención médica temprana es esencial. El tratamiento incluye corticosteroides, medicamentos antiparasitarios y cuidados de soporte, y funciona mejor si se inicia antes de que los síntomas se agraven.

Los expertos recomiendan que médicos y veterinarios consideren esta infección en pacientes y animales con trastornos neurológicos inexplicables, especialmente en zonas donde se ha detectado el gusano, como el condado de San Diego. Mantener precauciones de higiene y seguridad alimentaria es clave para reducir riesgos.

