Los 4 pueblos con playa en EUA que debes visitar para escapar del invierno

Cuando llega el invierno, muchas personas buscan un respiro del frío sin salir de Estados Unidos. Existen pueblos con playa que combinan clima templado, encanto local y actividades al aire libre, ideales para disfrutar de la arena y el mar fuera de temporada.

De acuerdo con el sitio web de Livability, visitar estos destinos en invierno permite evitar multitudes, aprovechar tarifas más económicas y disfrutar de experiencias auténticas junto al océano.

San Petersburgo/Tampa, Florida

Situada en la costa oeste de Florida, San Petersburgo y Tampa ofrecen algunas de las mejores playas del país. Sus arenas blancas y aguas cálidas permiten disfrutar del sol incluso en invierno, y la temperatura promedio sigue siendo agradable para paseos al aire libre.

Además de la playa, la zona ofrece opciones culturales como museos, galerías y restaurantes con gastronomía local. Caminar por la costa o explorar los barrios históricos combina relax y actividades culturales, ideal para quienes buscan desconectar del frío.

El ambiente relajado y la infraestructura turística hacen de San Petersburgo y Tampa destinos ideales para quienes quieren disfrutar del mar y la ciudad a la vez.

Isla de Sullivan, Carolina del Sur

La Isla de Sullivan es un refugio costero en Carolina del Sur conocido por su entorno natural y playas amplias. Fuera de temporada, la isla ofrece tranquilidad y menos turistas, perfecta para quienes buscan escapar del bullicio invernal.

Los visitantes pueden caminar por la costa, observar aves o explorar los senderos y parques naturales cercanos. La combinación de paisajes protegidos y playas casi desiertas hace de este destino un lugar ideal para relajarse.

El clima templado durante el invierno permite disfrutar de actividades al aire libre como paseos en bicicleta o kayak, mientras se aprecia la flora y fauna local.

Carmel-by-the-Sea, California

En la costa de California, Carmel-by-the-Sea ofrece un estilo pintoresco y romántico, con playas escénicas, acantilados y calas escondidas. Fuera de temporada, los visitantes pueden pasear sin las multitudes del verano, disfrutando de playas solitarias y vistas impresionantes.

El pueblo destaca por sus galerías de arte, boutiques y cafés que complementan la experiencia playera. Su clima templado permite recorrer la costa, explorar senderos naturales y relajarse mientras se escucha el oleaje.

Carmel-by-the-Sea es perfecto para quienes buscan un equilibrio entre playa, cultura y naturaleza durante el invierno.

Coconut Grove, Miami, Florida

Coconut Grove, en Miami, combina playas y ambiente urbano. Durante el invierno, la zona ofrece días soleados, ideales para caminar por la costa o disfrutar de actividades acuáticas como paddleboard o kayak.

El área también cuenta con restaurantes, tiendas y eventos culturales, lo que permite disfrutar de la ciudad y la playa al mismo tiempo. Es un destino recomendado para quienes buscan relax sin renunciar a opciones de ocio urbano.

La combinación de clima cálido, playas y vida social hace de Coconut Grove una excelente alternativa para escapar del frío invernal sin salir del país.

Consejos para visitar playas fuera de temporada

Visitar estos pueblos en invierno tiene ventajas como menos turistas, tarifas más bajas y tranquilidad, pero también requiere planificación:

Revisar el clima antes de viajar

Empacar ropa adecuada para paseos junto al mar

Consultar actividades disponibles en temporada baja

Aprovechar las experiencias culturales y gastronómicas locales

Escoger cualquiera de estos 4 pueblos con playa te permitirá disfrutar del mar y el sol mientras dejas atrás el invierno, con paisajes, actividades y tranquilidad que solo ofrece la temporada baja.