Fortnite se actualiza y elimina algunas de las armas más utilizadas

Fortnite arrancó el Capítulo 7, Temporada 2 este 4 de marzo con la actualización v40.00 , y como suele ocurrir en cada nueva temporada, Epic Games reorganizó por completo el arsenal disponible en el Battle Royale. Esta temporada lleva por nombre Inception y gira en torno a la idea de que la isla es un sueño que lentamente se convierte en realidad.

El mapa también recibió cambios importantes, con nuevas locaciones como Cubic Cliff, Legion Lair, Sideways Shores y Hollow Hideout, esta última en reemplazo de Classified Canyon. La actualización trajo además nuevas mecánicas como las Storm Anomalies y el Dream Riding, que transforman la forma en que los jugadores se desplazan por la isla.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Actualización de Fortnite: estas armas fueron enviadas a la bóveda

Entre las bajas más notables del arsenal, la actualización de Fortnite envió a la bóveda algunas de las armas más populares y utilizadas por la comunidad. La lista incluye la Holo Rush SMG, la Iron Pump Shotgun y la Pinpoint Iron Pump Shotgun, tres piezas clave del meta de la temporada anterior.

También cayeron en la bóveda las legendarias Brutus' Twin Hammer Shotguns y la Arc-Lightning Gun junto con su versión mítica de Human Bill, armas que habían sido protagonistas de incontables victorias. A ellas se suman la Forsaken Vow Blade, la Grenade estándar, el Wingsuit, el Chug Jug, el Shield Keg y el All Terrain Kart, entre otros objetos.

En cuanto a versiones específicas por rareza, también fueron eliminadas del grupo de botín la Assault Rifle (Rara y Legendaria), la Hunting Rifle en todas sus variantes, la Minigun, el Drum Gun (Rara), la Pump Shotgun (Legendaria), la Lever Action Shotgun, la Compact SMG y la Infantry Rifle.

Fortnite actualización v40.00: las armas que regresan y las novedades del juego

La misma actualización de Fortnite trajo de regreso un gran número de armas clásicas que la comunidad llevaba tiempo reclamando. Entre los regresos más esperados destacan la Thunder Burst SMG, la Hammer Pump Shotgun, la Gatekeeper Shotgun, la Tactical Shotgun y la Striker Burst Rifle.

También vuelven al juego la Red-Eye Assault Rifle, la Mammoth Pistol, la Outlaw Shotgun, la Kinetic Blade, la Rail Gun y la Sideways Rifle, expandiendo significativamente las opciones tácticas de los jugadores. Además, regresa todo el sistema de Weapon Mods con accesorios como miras, cargadores, supresores y empuñaduras, lo que permite personalizar cada arma según el estilo de juego.

En materia de novedades absolutas, la actualización v40.00 de Fortnite introdujo la Lucid SMG y la Folded Auto Shotgun como armas completamente nuevas al pool de botín. También llegan la Lock On Pistol en múltiples rarezas, la Enhanced Vengeful Sniper Rifle y la Enhanced Red Eye Assault Rifle, reforzando tanto el combate a media como a larga distancia.

Finalmente, regresan elementos estratégicos del mapa como el Black Market, el Armored Transport, el Mod Bench, los Hot Spots y el Loot Island, que añaden capas adicionales de profundidad y decisiones tácticas a cada partida.