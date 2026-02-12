Cambio de horario en EUA: relojes y sistemas que se desconfiguran y podrían afectarte

El cambio de horario en Estados Unidos (Daylight Saving Time, por su traducción del inglés) se realizará el domingo 8 de marzo de 2026, cuando los relojes se adelantarán una hora.

Aunque los teléfonos y computadoras suelen actualizarse automáticamente, muchos equipos y servicios requieren ajustes manuales, lo que provoca errores y confusión en la rutina diaria.

¿Qué relojes y sistemas se desconfiguran con el cambio de horario en Estados Unidos?

El cambio de horario en Estados Unidos afecta tanto dispositivos físicos como digitales. Relojes de pared, microondas, hornos y sistemas de calefacción son los más comunes que requieren ajuste manual. Incluso equipos que parecen simples, como despertadores o electrodomésticos inteligentes, pueden adelantar o retrasar la alarma si no se configuran correctamente.

En el ámbito digital, computadoras antiguas, sistemas bancarios internos y algunas apps de transporte presentan errores de sincronización. Esto puede generar desde citas perdidas hasta pagos automáticos que se ejecutan en el horario incorrecto, lo que puede afectar la rutina diaria.

Para empresas, especialmente aquellas que dependen de sistemas interconectados como aerolíneas, transporte urbano y bancos, es fundamental anticiparse y ajustar los sistemas antes del cambio, evitando fallos críticos que afecten operaciones y provoquen pérdidas económicas.

¿Cómo evitar problemas por el impacto del horario de verano en Estados Unidos?

La forma más efectiva de evitar errores es revisar dispositivos y sistemas con anticipación. Antes del cambio de horario, se recomienda ajustar manualmente relojes que no se sincronizan automáticamente, así como comprobar alarmas, citas y pagos programados.

Es clave también verificar la sincronización de software y aplicaciones como calendarios digitales, plataformas educativas en línea y sistemas de transporte. Algunos dispositivos pueden requerir actualizaciones o reinicios para reflejar correctamente la nueva hora.

Finalmente, crear una lista de revisión rápida para la familia o el equipo de trabajo ayuda a minimizar errores. Incluye relojes, dispositivos inteligentes, alarmas, pagos automáticos y sistemas interconectados.

Con esto, el impacto del cambio de horario en Estados Unidos se reduce significativamente para así evitar confusión y contratiempos.