Eclipses 2026: ¿Cuándo será el próximo y desde qué estados de EUA se podrá ver?

El 17 de febrero se produjo el primer eclipse de 2026 (solar), durante el cual la Luna se colocó frente al Sol dejando visible un “anillo de fuego”. Aunque el fenómeno duró pocos minutos, su visibilidad completa se restringió al continente antártico. Desde la mayor parte de Estados Unidos, el eclipse no pudo observarse, mientras que algunas zonas del sur de Sudamérica y África lo percibieron de manera parcial.

Por eso, muchas personas están interesadas en cuándo será el próximo eclipse de 2026 y si será visible desde Estados Unidos.

Eclipse solar de agosto 2026: ¿dónde será visible en Estados Unidos?

El siguiente evento importante será el 12 de agosto de 2026, un eclipse solar total, durante el cual la Luna cubrirá completamente al Sol para quienes estén dentro de la franja de totalidad. En Estados Unidos no se verá de forma total, pero sí de manera parcial en varios estados del norte del país.

Según los mapas de visibilidad, el eclipse parcial podrá observarse desde Alaska, Connecticut, Delaware, Illinois, Indiana, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Míchigan, Minnesota, Montana, Nueva Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Dakota del Norte, Rhode Island, Dakota del Sur, Virginia, Vermont, Wisconsin y Virginia Occidental.

Ciudades como Washington D.C., Boston, Chicago, Detroit y Minneapolis estarán dentro de esta zona parcial.

Los expertos insisten en utilizar protección ocular adecuada, ya que mirar directamente al Sol sin lentes especiales puede causar daño permanente a la vista.

¿Cuáles son los próximos eventos astronómicos y meteorológicos de 2026?

Tras el eclipse solar de febrero, el calendario astronómico de 2026 incluye un eclipse lunar total el 3 de marzo, visible en amplias regiones de América, Asia y Oceanía, y un eclipse lunar parcial el 28 de agosto, observable desde gran parte de América y Europa.

Este año también contará con lluvias de meteoros como las Eta Acuáridas y las Geminidas, además de acercamientos de cometas y alineaciones planetarias, ofreciendo oportunidades de observación tanto para astrónomos aficionados como para profesionales.

